«No era esto lo que deseábamos»: el entrenador del Panathinaikos lamenta el golpe de Ounahi

Jakob Niestrup, entrenador del Panathinaikos griego, expresó su decepción por la lesión que sufrió el internacional marroquí Ezzedine Ounahi, centrocampista del equipo, al asegurar que su ausencia representa una pérdida sensible para el grupo, dada la calidad técnica que aporta y su papel en el once del equipo, en medio del temor a que esté alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo.

Niestrup habló sobre el estado de Ounahi durante sus declaraciones previas al enfrentamiento ante el Kairat Almaty, aclarando que el jugador marroquí no estará presente en el próximo partido debido a la lesión, junto a su compañero Jagušić, y señalando que la duración prevista de la ausencia difiere entre ambos jugadores, según la naturaleza de la lesión de cada uno.

El entrenador no ocultó la magnitud del impacto que deja la ausencia del centrocampista marroquí en sus opciones técnicas, ya que Ounahi es uno de los elementos destacados del once del Panathinaikos, gracias a sus cualidades técnicas y a su capacidad para aportar en el centro del campo, lo que convierte su ausencia en un reto para el cuerpo técnico, que estará obligado a encontrar las alternativas adecuadas para suplir sus servicios durante el próximo periodo.

Niestrup expresó su solidaridad con el jugador marroquí, al considerar que lo que le ocurrió es algo lamentable, especialmente dado el papel que desempeña dentro del grupo y su importancia para el equipo, asegurando que el cuerpo técnico continuará brindándole el apoyo necesario durante la fase de recuperación, hasta que pueda superar la lesión y recuperar su puesta a punto física y técnica.

Ounahi se había lesionado durante el partido que enfrentó al Panathinaikos con el Asteras Tripolis, que terminó con victoria de su equipo, antes de que las pruebas médicas revelaran que había sufrido una fuerte rotura muscular en el muslo derecho, un golpe para el conjunto griego, que se apoya en sus cualidades en la línea del medio campo.

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Las estimaciones iniciales apuntan a la posibilidad de que el internacional marroquí esté ausente de las competiciones durante un periodo de entre dos meses y medio y 3 meses, un lapso prolongado que podría privarle de participar en un número importante de partidos del Panathinaikos y limitar las opciones disponibles para el cuerpo técnico durante los próximos compromisos, mientras que la duración final de la recuperación sigue ligada a la evolución de su estado de salud y a su grado de respuesta al tratamiento.