A veces, los fichajes exitosos no necesitan un gran ruido mediático ni una larga carrera para robar los focos, pues algunos nombres llegan en silencio, luego se imponen con su rendimiento y se convierten en soluciones inesperadas dentro del campo.

Eso es precisamente lo que ofrece Mohamed Mazraoui, lateral del Al-Hilal, que ha logrado transformar su fichaje de un simple paso para cubrir una carencia defensiva en una operación que otorga al técnico italiano Simone Inzaghi opciones adicionales en más de una posición.

De tapar el hueco a hacer olvidar a Cancelo

El fichaje de Mazraoui no fue una mera incorporación numérica a la plantilla del Al-Hilal, sino que llegó en un momento en el que el equipo necesitaba una solución práctica en la posición de lateral derecho, especialmente con la crisis del portugués João Cancelo y su exclusión de la lista local debido a sus condiciones físicas.

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Inzaghi había afrontado un reto en esta posición desde la marcha de Cancelo al Barcelona, tras perder una de las opciones más destacadas que otorgaban al flanco derecho fuerza ofensiva y capacidad para marcar la diferencia.

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En estas circunstancias, el técnico italiano encontró en Mazraoui a un jugador capaz de lidiar con las exigencias de la posición sin sacrificar el equilibrio defensivo, pues el lateral del Al-Hilal no depende únicamente de la proyección hacia adelante, sino que posee la capacidad de leer los movimientos del rival, cubrir detrás de sus compañeros e intervenir en el momento oportuno para cortar los ataques, detalles que adquieren una gran importancia en el sistema de Inzaghi, que necesita laterales capaces de desempeñar múltiples funciones.

Y lo más importante es que Mazraoui no se limitó a un papel de suplente que cumple una tarea temporal, sino que dio al cuerpo técnico motivos para contar con él entre las opciones titulares, aprovechando su capacidad para moverse entre la posición de lateral derecho y el eje defensivo.

Esta versatilidad otorga a Inzaghi un mayor margen para modificar el dibujo del equipo durante el partido, ya sea cuando necesita proteger una ventaja o aumentar la densidad en el centro del campo.

Las cifras revelan el secreto de la superioridad de Mazraoui

A nivel defensivo, las cifras disponibles reflejan los rasgos de un jugador que combina las intervenciones con una buena lectura del juego; Mazraoui registra 2,4 despejes por partido, además de 1,2 intercepciones de pases, mientras que su promedio de recuperaciones exitosas es de 1,8 por partido, con un porcentaje de acierto que alcanza el 64%.

También destaca su capacidad para entrar en los duelos individuales, tras alcanzar un promedio de 4,1 duelos ganados en el suelo por partido, con un porcentaje de éxito del 58%, mientras que la media de regates que le completan los rivales no supera las 0,4 veces por partido.

Estos indicadores dan la impresión de un lateral al que es difícil superar con facilidad, y que es capaz de lidiar con los enfrentamientos individuales sin perder la concentración en la cobertura defensiva.

Pero reducir el valor de Mazraoui únicamente a sus funciones defensivas sería injusto con lo que ofrece en la otra mitad del campo. El jugador posee una clara vocación ofensiva y, según las cifras presentadas, creó 3 ocasiones claras de gol, dos de las cuales se tradujeron en goles. Además, su promedio de pases clave es de 1,1 por partido, con 1,4 centros exitosos y una precisión de pase que alcanza el 86% en el propio campo del Al-Hilal y el 73% en el campo del rival.

Estas cifras dejan claro que Mazraoui no se conforma con asegurar el flanco derecho, sino que puede dar al equipo soluciones adicionales a la hora de construir los ataques y crear ocasiones, algo que el Al-Hilal necesita cuando se enfrenta a rivales que se repliegan a sus zonas defensivas y cierran los espacios ante los jugadores de medio campo y ataque.

Un fichaje silencioso convertido en una ganancia táctica

Lo que hace llamativa la experiencia de Mazraoui es su capacidad para combinar cualidades que no siempre coinciden en un mismo lateral; es rápido en el desplazamiento, fuerte en los enfrentamientos defensivos y disciplinado en la ejecución de las tareas tácticas, y al mismo tiempo posee las herramientas que le permiten apoyar al ataque y crear ocasiones. Esta combinación otorga a Inzaghi un jugador en el que puede confiar según la naturaleza de cada partido, en lugar de verse obligado a cambiar por completo el dibujo del equipo ante la ausencia del lateral titular.

Y en comparación con el papel que desempeñaba Cancelo, el éxito de Mazraoui no significa necesariamente que ofrezca la misma versión que la estrella portuguesa o que le supere en todos los aspectos, pero sí le da al Al-Hilal una solución diferente que se ajusta a las necesidades actuales del equipo, pues no se trata de clonar a otro jugador, sino de aportar equilibrio, flexibilidad y continuidad en una posición en la que el Al-Hilal padecía una falta de opciones.





Y es aquí donde aparece el valor de un fichaje que no tuvo un gran ruido cuando se cerró; la directiva del Al-Hilal proporcionó una opción lista antes del inicio de la temporada, mientras que Inzaghi aprovechó ese momento para dar al jugador la oportunidad de integrarse rápidamente en el sistema.

Y mientras Mazraoui siga ofreciendo niveles estables, podría pasar de ser una solución de emergencia para la crisis del lateral derecho a convertirse en una de las ganancias importantes del Al-Hilal esta temporada.

Mazraoui se impone e Inzaghi gana más que un lateral

El éxito de Mazraoui no se detiene en compensar la ausencia de Cancelo, sino que se extiende hasta otorgar al Al-Hilal una flexibilidad adicional en su alineación, gracias a su capacidad para desempeñar más de una función y equilibrar la cobertura defensiva con el apoyo ofensivo.

Y en una temporada en la que se multiplican las competiciones y aumenta la necesidad de rotar a los jugadores, este tipo de elementos adquiere un gran valor para cualquier entrenador que busque mantener la estabilidad de su equipo.

Y mientras los focos suelen dirigirse hacia los grandes fichajes y los nombres mundiales, Mazraoui ofrece un modelo diferente de jugador que se gana su lugar progresivamente a través del rendimiento y las cifras.

Y si continúa con la misma línea, el silencioso fichaje del Al-Hilal podría convertirse en una de las decisiones cuyo valor Inzaghi apreciará más a medida que avance la temporada, después de haberse transformado de un intento por tapar un hueco en el flanco derecho en una incorporación táctica que otorga al Zaeem opciones más amplias.