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Paul Parker ha explicado a GOAL por qué el Manchester United debe tomarse en serio la amenaza del descenso: su sorprendente caída de la máxima categoría en 1974 demuestra que todo es posible. El equipo se ha instalado en los tres últimos puestos esta temporada casi sin darse cuenta, lo que ha llevado a entregar el banquillo a Mauricio Pochettino. A partir de ahora, «cada partido» será «una final».

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Carrick logró terminar tercero

Las expectativas eran altas antes de que echara a rodar el balón en la temporada 2026-27, después de que Michael Carrick lograra un tercer puesto y la clasificación para la Champions League en la campaña anterior. Se consideraba que había sentado unas bases prometedoras.

En un momento dado, incluso se habló de luchar por el título , un trofeo que el Manchester United no conquista desde que Sir Alex Ferguson se retiró en 2013. Desde entonces, las expectativas se han reducido considerablemente.

El banquillo pasa a manos de Pochettino

El equipo solo ha sumado ocho puntos en 10 partidos hasta ahora, lo que ha llevado a rescindir el contrato de dos años de Carrick . Pochettino, exentrenador del Tottenham y del Chelsea, ha llegado a Manchester tras cumplir sus compromisos con la selección de Estados Unidos en la Liga de Naciones de la Concacaf.

El técnico argentino conoce bien las exigencias de la Premier League, pero sabe que apenas tiene margen de error y que necesita causar un impacto inmediato en el llamado «Teatro de los Sueños».

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El Manchester United descendió a mediados de los 70

Le espera un estreno exigente: el United visitará el domingo Anfield para enfrentarse a su viejo rival, el Liverpool. Otro tropiezo allí dejaría al equipo pendiente con inquietud de lo que ocurre por detrás.

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La opinión general es que tiene recursos más que suficientes para alejarse del peligro, pero no puede dar nada por hecho. Hace unos 50 años, pocos pronosticaban que perdería la categoría y la leyenda del club Denis Law acabó condenándolo al descenso.

El Manchester United debe tomarse en serio la amenaza

Preguntado por cuándo el descenso pasará a ser un motivo de seria preocupación, Parker, exdefensa del United y campeón de liga, que habló en colaboración con Covers.com, donde puede encontrarse un análisis detallado del código promocional de Stake, dijo a GOAL: «La preocupación debería existir ya, porque la gente ya está hablando de ello.

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»Viendo cómo han sucedido las cosas a lo largo de los años, está el caso del United cuando descendió a mediados de los 70. También miramos a otros equipos, como el West Ham, y la gente dice: “No, eso no va a pasar”.

»Si sigues convenciéndote de eso, acabará pasando: te encontrarás cerca del descenso y, cuando llegue el momento de remar con más fuerza para salir de ahí, descubrirás de repente que las olas son más grandes y que no puedes escapar, juegues contra quien juegues. Piensas: “Aquí deberíamos sacar tres puntos”, pero eso deja de ocurrir. Contra el Manchester United, los rivales se esfuerzan más.

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»Si miras a aquellos 11, 12 o 13 jugadores que descendieron en el pasado, elegirías a todos y cada uno de ellos antes que a los de ahora, porque tenían espíritu de lucha. La diferencia entonces era que la liga era una liga de verdad, en la que todo era competitivo de arriba abajo. Los rivales veían dónde estaba el Manchester United y cada partido se convertía en una final: “¿Vamos a conseguir lo imposible?”.

»El riesgo está ahí, sin duda, y cuanto más tiempo permanezcas en esa zona o cerca de ella, más se parece a empezar un maratón desde atrás. ¿Cuántos salen desde atrás y acaban ganándolo? Eso sencillamente no ocurre: es demasiado difícil y las distancias aumentan. Mentalmente te costará porque no avanzas y no te acercas a los demás. No empiezas atrás, empiezas delante. El United tenía garantizado hacerlo así hasta que se retiró Sir Alex Ferguson».

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Calendario del Manchester United: el Liverpool, próximo rival

Al United todavía le quedan 28 partidos para enderezar el rumbo , con 84 puntos en juego. Si recupera la forma y logra una dinámica positiva, no se puede descartar que luche por clasificarse para competiciones europeas.

Sin embargo, ahora mismo corre un serio riesgo de verse arrastrado a la lucha por evitar el descenso, y Pochettino está bajo presión para cambiar la situación , empezando por la visita a Merseyside en su primer partido al frente del equipo.