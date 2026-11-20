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Paul Parker explica a GOAL por qué el Manchester United debe tomarse en serio la amenaza del descenso: su sorprendente caída de la máxima categoría en 1974 demuestra que todo es posible. El equipo se ha dejado llevar hasta los tres últimos puestos esta temporada, lo que ha llevado a Mauricio Pochettino al banquillo. A partir de ahora, «cada partido» será «una final».

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Carrick logró acabar tercero

Las expectativas eran altas antes del inicio de la temporada 2026-27. Michael Carrick había llevado al equipo al tercer puesto y a la clasificación para la Champions League la campaña anterior, y se consideraba que había sentado unas bases prometedoras.

En un momento dado incluso se habló de luchar por el título , un trofeo que el Manchester United no conquista desde que Sir Alex Ferguson se retiró en 2013. Desde entonces, las expectativas se han rebajado considerablemente.

Los incómodos recuerdos de la lucha del Manchester United contra el descenso en 1974 ponen de relieve lo alarmante que puede llegar a ser una mala racha prolongada en la Premier League. Tanto si apuestas por una remontada espectacular como si prefieres líneas prudentes de menos goles, las nuevas cuentas del Reino Unido pueden acceder hoy a la oferta de registro de BoyleSports .

Pochettino toma las riendas

El equipo solo ha sumado ocho puntos en diez partidos, lo que ha llevado a rescindir el contrato de dos años de Carrick . Pochettino, exentrenador del Tottenham y del Chelsea, ha llegado a Mánchester tras cumplir sus compromisos en la Liga de Naciones de la CONCACAF con la selección de Estados Unidos.

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El técnico argentino conoce bien las exigencias de la Premier League, pero sabe que apenas tiene margen de error y que debe causar un impacto inmediato en el llamado «Teatro de los Sueños».

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El Manchester United descendió a mediados de los 70

Le espera un estreno exigente: el United visitará el domingo Anfield para enfrentarse al Liverpool, su viejo rival. Otro revés allí dejaría al equipo pendiente con inquietud de lo que ocurre a sus espaldas.

La opinión general es que tiene recursos más que suficientes para evitar problemas, pero no puede dar nada por hecho. Pocos pronosticaban su descenso de la máxima categoría hace unos 50 años, cuando Denis Law, leyenda del club, lo condenó a bajar.

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El Manchester United debe tomarse en serio la amenaza

Preguntado por cuándo el descenso pasará a ser un motivo de seria preocupación, Parker, exdefensa del United y campeón de liga, que habló en colaboración con Covers.com, donde se puede encontrar un análisis detallado del código promocional de Stake, declaró a GOAL: «Debería preocuparles ya, porque la gente ya está hablando de ello.

«Por lo que ha ocurrido a lo largo de los años, se habla del descenso del United a mediados de los 70 y se mira a otros equipos, como el West Ham, ante los que la gente dice: “No, eso no va a pasar”.

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«Si sigues convenciéndote de eso, acabará pasando. Estarás cerca del descenso y, cuando llegue el momento de esforzarte más para salir de ahí, descubrirás de repente que las olas son más grandes y que no puedes escapar, juegues contra quien juegues. Piensas: “Aquí deberíamos sacar tres puntos”, pero eso ya no ocurre. Contra el Manchester United, los rivales se esfuerzan más.

«Si miras a aquellos 11, 12 o 13 jugadores que descendieron en el pasado, elegirías a cualquiera de ellos antes que a los actuales, porque tenían espíritu de lucha. La diferencia entonces era que se trataba de una liga de verdad, competitiva de arriba abajo. Los rivales vieron en qué situación estaba el Manchester United y cada partido se convirtió en una final: “¿Vamos a lograr lo imposible?”.

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«La amenaza está ahí, sin duda, y cuanto más tiempo permanezcas en esa zona, más se parece a empezar un maratón desde atrás. ¿Cuántos remontan desde el fondo y lo ganan? Eso no pasa: es demasiado difícil y las distancias aumentan. Mentalmente se hace duro porque no avanzas ni te acercas a los demás. No se empieza desde atrás, se empieza delante. El United tenía garantizado salir desde delante hasta la retirada de Sir Alex Ferguson».

Próximo partido del Manchester United: el Liverpool

Al United todavía le quedan 28 partidos para enderezar la situación , con 84 puntos en juego. Si recupera su nivel y logra encadenar buenos resultados, no se puede descartar que luche por clasificarse para las competiciones europeas.

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Sin embargo, ahora corre un serio riesgo de verse inmerso en la lucha por evitar el descenso, y Pochettino está bajo presión para revertir la situación , empezando por su visita a Merseyside en su primer partido al mando.