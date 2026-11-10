En una noche en la que el sueño no encontró el camino hacia él, la estrella del Atlético de Madrid, Álex Baena, rompió su silencio para expresar la magnitud del dolor y la rabia que dejó la derrota ante el Barcelona, después de que su equipo desperdiciara una oportunidad de oro para colocarse en lo más alto de LaLiga antes del parón internacional.

El Atlético de Madrid desperdició la oportunidad de liderar LaLiga en un partido en el que fue el más cercano a la victoria por todos los conceptos. El equipo del Cholo Simeone ofreció una primera parte espectacular, que Baena describió como "la mejor primera parte desde que me uní al equipo", en la que generó numerosas ocasiones claras que habrían podido decidir el encuentro de forma temprana y ampliar su ventaja.

Pero tras desperdiciar esas ocasiones, las fuerzas de los jugadores del Atlético flaquearon y el cansancio se apoderó de ellos en la segunda parte, antes de que la calidad del Barcelona sentenciara el resultado. Fermín, que estaba en la cúspide de su brillantez goleadora, completó la remontada de su equipo, y el conjunto de Hansi Flick logró mantener el liderato de la tabla.

Durante su aparición en el programa "El Larguero" con Manu Carreño en la emisora "Cadena SER", la noche del lunes, Baena expresó su profundo pesar por esta oportunidad perdida, asegurando que su equipo merecía ganar.

Baena dijo: "Hicimos nuestra mejor primera parte en mucho tiempo, y tuvimos ocasiones mucho más claras que ellos, pero no las aprovechamos. Merecíamos ganar".

La derrota en el estadio de Vallecas no fue solo la pérdida de tres puntos para la estrella de Roquetas de Mar, sino que dejó una huella psicológica profunda, que le impidió conciliar el sueño.

Baena reconoció con una sinceridad llamativa: "No dormí en toda la noche porque me fui a la cama enfadado".

Ni siquiera la expulsión de Marcos Llorente, y los acontecimientos emocionantes que la siguieron en el encuentro, lograron que Baena durmiera tranquilo, tras una noche que describió como una de las más difíciles desde que se unió al Atlético de Madrid.

En la entrevista completa con "El Larguero", Baena también recordó sus vivencias del Mundial, y habló sobre el difícil momento que atraviesa su compañero Julián Álvarez tras un verano complicado, en el que incluso sus compañeros de equipo criticaron el trato dado al jugador del Celta de Vigo.

El mensaje de Baena fue claro: el Atlético de Madrid fue el mejor, y estuvo muy cerca de la cima, pero el fútbol solo reconoce a quien aprovecha las oportunidades. Y el arrepentimiento esta vez fue demasiado grande como para permitirle dormir.