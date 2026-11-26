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El Milan vuelve al escenario de uno de sus triunfos más célebres para disputar un decisivo encuentro de la Europa League en la capital griega. Filippo Inzaghi, leyenda del club, recuerda la noche mágica de 2007 en la que su doblete le dio la gloria europea ante el Liverpool.

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Regreso al lugar de los hechos

Mientras la actual plantilla del Milan llega a Atenas para disputar un partido continental decisivo, cobra fuerza el recuerdo de la Champions League que el club conquistó allí en 2007. Inzaghi, cuyo instinto goleador marcó aquella época, ha hablado de lo que supone emocionalmente volver a la ciudad donde alcanzó la cima del fútbol de clubes. El Milan atraviesa una situación delicada en la Europa League, con solo tres puntos tras cuatro partidos, mientras que su próximo rival, el Olympiacos, sigue invicto con 10 puntos .

«Viví en Atenas una de las mejores noches de mi carrera. Es una ciudad que asocio con recuerdos especiales y, por eso, siempre ocupará un lugar especial en mi corazón», declaró Inzaghi a La Gazzetta dello Sport.

Los 10 días sin dormir de un campeón

La final de 2007 tenía una enorme importancia para el Milan, que buscaba resarcirse de la dolorosa derrota ante el Liverpool en la final de la Champions League de 2005. En aquella ocasión, el Milan se había marchado al descanso con una ventaja de 3-0, pero el Liverpool protagonizó una remontada extraordinaria en Estambul y acabó ganando en los penaltis.

Al recordar los momentos previos a la final de 2007, Inzaghi afirmó: «Recuerdo la espera antes del partido; sabía lo importante que era aquella final y sentía que podía ser una noche especial». De lo ocurrido durante el encuentro, eligió el segundo gol como su momento favorito: «El segundo gol fue lo mejor, el momento en que me di cuenta de que el trofeo estaba realmente cerca». La intensidad de aquella noche fue tal que a Inzaghi le costó asimilar lo que había conseguido incluso mucho después de que terminaran las celebraciones.

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«No dormí durante 10 días; me despertaba en mitad de la noche pensando que la final y mis goles habían sido un sueño», reveló el exinternacional italiano.

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La gloria del Mundial y la Champions League

Inzaghi también había ganado el Mundial con Italia en 2006, el triunfo más reciente de la selección italiana en la competición. El delantero contribuyó a aquella campaña con un gol en la victoria de Italia sobre la República Checa en la fase de grupos. Sus éxitos con el club y la selección suelen suscitar la pregunta de cuál de los dos significa más para él.

«Son dos recuerdos distintos, porque ambos enriquecieron mi carrera futbolística. Ganar un Mundial es el mayor honor para cualquier futbolista. Atenas, sin embargo, tenía un significado especial para la historia del Milan. Veníamos de una final decepcionante, que vi desde la grada, pero esta vez estaba en el campo y pude contribuir a la victoria. El destino me dio una segunda oportunidad y acabó como todos sabemos. Sin embargo, no puedo poner una de esas dos noches gloriosas por encima de la otra, porque cada logro significa algo diferente para mí», explicó Inzaghi.

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Un mensaje al Milan actual

Tras repasar sus recuerdos personales, Inzaghi ha lanzado un mensaje de ánimo a la plantilla ante los desafíos que afronta el Milan y antes del partido en el estadio Georgios Karaiskakis. El Milan ocupa actualmente el 28.º puesto en la clasificación de la Europa League, fuera de las plazas que dan acceso a la siguiente ronda. Por ello, ganar el encuentro de hoy es crucial para mantener vivas sus opciones de seguir adelante en la competición.

«Pasé unos años extraordinarios en el Milan; el vínculo con la afición nació de los goles y las victorias, pero también del esfuerzo que siempre intenté aportar. Saber que todo eso ha resistido el paso del tiempo significa muchísimo para mí. Espero que afronten el partido con mucha personalidad y vuelvan a casa tras disfrutar de una gran noche europea. Sé lo mucho que importa esa camiseta y lo mucho que espera la afición en un partido como este. Espero que el equipo pueda darle una alegría y una victoria», concluyó Inzaghi.