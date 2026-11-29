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La manita del Barcelona ante el Deportivo de La Coruña no fue solo una amplia victoria más en el historial del equipo, sino que se convirtió en la ocasión para que Hansi Flick lanzara una serie de mensajes importantes. El técnico habló con franqueza de la mentalidad de sus jugadores y de los motivos por los que sufrieron en algunas fases del partido, y desveló lo que espera de ellos antes del esperado duelo ante el Atlético de Madrid, en una semana que puede tener un peso importante en la carrera por LaLiga.

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En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico alemán abordó varios asuntos: desde la necesidad de salir con fuerza desde el primer minuto hasta su análisis del juego ofensivo y del tercer gol, pasando por su postura ante los goles encajados y la derrota del Real Madrid, para terminar con sus elogios a Raphinha y su lectura táctica del próximo duelo ante el Atlético de Madrid.

Flick exige una mentalidad diferente

Flick lanzó un mensaje claro sobre la necesidad de que el Barcelona muestre una personalidad fuerte desde el inicio de los partidos, sobre todo después de que el equipo se haya visto por detrás en el marcador en los dos últimos encuentros de Liga, y aseguró que el asunto se había tratado en el vestuario.

«Tenemos que estar presentes en el campo desde el primer segundo, y eso es lo que hemos hecho bien hoy», afirmó.

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No obstante, no pasó por alto los minutos complicados que siguieron al gol del empate y explicó que el equipo sufrió un poco durante 5 o 10 minutos, antes de recuperar el control, marcar el segundo gol y firmar un partido magnífico.

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El técnico alemán se detuvo en el tercer gol, que a su juicio refleja la forma en la que quiere jugar el Barcelona: mover el balón con calma entre los jugadores, cambiar después la orientación del juego y obligar al rival a desplazarse para aprovechar los espacios disponibles.

Añadió que su equipo tiene la calidad necesaria para dominar los partidos, pero que necesita más seriedad en algunas situaciones y zonas del campo. Insistió en que no basta con mover el balón, sino que también hay que mover al rival para que aparezcan los espacios que hay que aprovechar, algo que los jugadores ejecutaron de manera brillante en el tercer gol.

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Flick se mostró muy satisfecho con el rendimiento y reconoció que el Barcelona tuvo algunas dificultades al principio del partido, pero que dominó su desarrollo durante los 80 minutos restantes y ofreció un nivel que le hizo merecer la victoria.

La derrota del Real Madrid

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Sobre los goles que sigue encajando el equipo, y preguntado por si estaba tan enfadado como tras el partido anterior, Flick explicó que esta vez la situación era distinta, y elogió el estadio del Deportivo de La Coruña, el magnífico ambiente de la grada y las ganas del equipo local de hacer un gran partido ante el Barcelona y hacerle daño.

Admitió que su equipo pudo defender mejor en la acción del gol, pero subrayó que la valoración del partido no debe quedarse en ese momento, sino extenderse a la reacción de los jugadores y a su capacidad para recuperar el control, marcar el segundo gol e imponer su dominio en el encuentro.

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Flick también negó que la derrota del Real Madrid el día anterior hubiera influido en su elección del once titular, y aseguró que los resultados de los rivales no condicionan sus decisiones y que al Barcelona siempre se le exige ganar.

Advertencia antes del duelo con el Atlético

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Flick elogió la actuación de Raphinha, autor de 3 goles, una imagen que recordó al triplete de Lionel Messi en la última visita del Barcelona a Riazor, hace 8 años.

El técnico alemán calificó de locura lo que hace el brasileño y desveló que habló con él después del partido, en tono de broma, sobre su presión constante y sus continuas arrancadas, preguntándole por qué no deja de correr y de presionar a los rivales.

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Aseguró que ese es el estilo y la mentalidad de Raphinha, y señaló que tiene muchas ganas de marcar y sabe situarse en las zonas donde se vuelve peligroso, aprovechando que cuenta con compañeros capaces de hacerle llegar bien el balón. Remarcó además que atraviesa un momento magnífico.

Flick se refirió también a la acción del primer gol, en la que Dani Olmo estuvo a punto de marcar sin tocar el balón, y dijo creer que el centrocampista español lo dejó pasar a propósito, tras decidir resolver la jugada de esa manera, en alusión a su inteligencia y su capacidad para leer las situaciones.

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En cuanto al esperado duelo ante el Atlético de Madrid del próximo miércoles, Flick se negó a considerar la victoria ante el Deportivo de La Coruña como una garantía de repetir el éxito. Recordó que el partido empezará 0-0 y que el rival tiene un equipo fuerte dirigido por Diego Simeone, a quien definió como un entrenador magnífico.

El técnico alemán mostró un gran respeto por la labor de Simeone y consideró increíble que lleve tantos años al frente del Atlético manteniendo el hambre y la pasión por entregarse al equipo, aunque reconoció que tratar con él y enfrentarse a su equipo no siempre resulta fácil.

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Flick calificó la semana actual de muy importante, con un partido cada 3 días, pero se mantuvo fiel al principio de centrarse solo en el próximo encuentro y después pasar al siguiente, y dijo esperar que los jugadores no se hayan cansado de escuchar el mismo mensaje.

Para terminar, señaló que el Barcelona aventaja actualmente en 4 puntos al Atlético de Madrid, pero que la jornada 14 es todavía muy temprana, con 24 partidos por delante y muchos puntos en juego. Así, insistió en que el camino hacia el título sigue siendo largo y en que la victoria ante el Deportivo debe ser un paso más en un recorrido que aún exige mucho trabajo y concentración.