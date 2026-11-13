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Craig Bellamy ha lanzado una seria advertencia a la selección de Gales: Noruega buscará con todas sus fuerzas la revancha en su próximo encuentro de la Liga de Naciones. Gales logró una victoria memorable ante los escandinavos el mes pasado y ahora debe repetir la hazaña en Oslo para evitar la amenaza del descenso.

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Bellamy explica el plan para frenar a Haaland

Gales se prepara para un duelo decisivo de la Liga de Naciones en Oslo este sábado, con su seleccionador, Bellamy, muy consciente de la amenaza que representa Erling Haaland. El referente del Manchester City atraviesa un momento de forma demoledor tanto con su club como con su selección esta temporada y ya suma 17 goles. Sin embargo, Ben Davies y Ben Cabango lograron neutralizarlo en la victoria de Gales por 2-1 en Cardiff hace seis semanas, y Bellamy cree que su equipo puede repetir aquella exhibición defensiva si juega con agresividad.

«Hay que salir a presionarle y no dejar que marque el ritmo», afirmó Bellamy. «Es más fácil decirlo que hacerlo. No puedes permitir que dicte el juego. Eso vale para todos los jugadores, en realidad, pero resulta mucho más difícil cuando alguien te presiona de cerca y no te deja tiempo con el balón. Es una responsabilidad colectiva, no solo individual».

Disciplina táctica y atención a los espacios

Gales logró una memorable victoria por 2-1 en el partido de ida disputado en Cardiff el 1 de octubre, gracias a los goles de Daniel James y Neco Williams, uno antes y otro después del tanto de Oscar Bobb. El resultado dejó a ambas selecciones con tres puntos en la parte baja del Grupo A4: Gales ocupa la tercera plaza, por delante de Noruega, cuarta, y por detrás de Dinamarca, segunda con seis puntos, y de Portugal, líder destacado que ya se ha asegurado un puesto en cuartos de final con 12 puntos.

«Hay que tener en cuenta la distancia entre Ethan [Ampadu] y Haaland», explicó Bellamy. «No puedes dejar demasiado espacio por el centro porque le van a llegar balones al pie. Tienes que mantener las distancias adecuadas, colocarte de lado y estar atento a sus desmarques. Tiene capacidad para enfrentarse a todo un equipo, pero también está dispuesto a hacer esas carreras. También es importante cómo usamos el balón. Si lo usamos bien, consolidamos la posesión y avanzamos sobre el terreno de juego, él tendrá que trabajar. Tendrá que correr y replegarse». Esa atención meticulosa a los detalles es esencial ante un delantero tan prolífico, máximo goleador histórico de la Liga de Naciones con 22 tantos.

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A la espera de la reacción de Noruega

Mientras Gales celebraba su victoria en octubre, Noruega ha sufrido un bajón de forma poco habitual y ha encadenado tres derrotas por 2-1: dos ante Portugal, líder del grupo, además del tropiezo en Cardiff. Supone un marcado contraste para una selección que ha mostrado una notable regularidad en los últimos años y que incluso llegó a los cuartos de final del Mundial de 2026 antes de caer ante Inglaterra.

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«Estoy seguro de que querrán vengarse, pero esto es fútbol», comentó Bellamy. «Creo que solo fuimos el tercer equipo en ganarles en varios años, lo que demuestra lo regulares que han sido. Ahora llevan tres derrotas seguidas, algo a lo que no están acostumbrados. Si yo estuviera en su lugar, mi mensaje sería que hay que corregir eso contra nosotros».

Noruega sigue siendo una amenaza a largo plazo

Tras el duelo del sábado en Oslo, ambas selecciones cerrarán su participación en la fase de grupos el 17 de noviembre: Gales recibirá a Portugal y Noruega visitará a Dinamarca. Pese a la delicada situación actual de ambas en el Grupo A4, donde luchan por evitar el descenso a la Liga B, Bellamy sigue admirando la estructura del fútbol noruego.

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«Están progresando y, por la edad de la plantilla, seguirán ahí durante un tiempo», añadió el seleccionador de Gales. «En Noruega no dejan de surgir jugadores jóvenes. Tienen futbolistas en clubes que ganan títulos. Hablamos de campeones de la Champions League y de la Premier League. Esos jugadores no se sentirán diferentes cuando lleguen a la selección y esperarán ganar».