Si de Bruno Fernandes dependiera, Ronaldo habría merecido otra despedida. "Si Cris quiere poner fin a su carrera en la selección, entonces debería hacerlo con una gran celebración, y no de esta manera. Porque se lo ha ganado y eso es lo que vale. Al fin y al cabo, es el mayor icono de nuestro fútbol y de nuestro país", dijo la estrella del centro del campo del Manchester United al portal B24.

Ronaldo había abandonado antes de tiempo la selección portuguesa el miércoles, inmediatamente antes de la visita a Dinamarca (4:2), en el marco de la disputa con el seleccionador de la Selecao, Jorge Jesus y por eso se perdió el duelo de la Liga de Naciones. Poco después, el campeón de Europa de 2016 anunció en una publicación de Instagram que revelaría "a su debido tiempo" la "verdad sobre los motivos de mi salida de la selección". Ronaldo subrayó que "siempre" se había entregado al equipo "con todas mis fuerzas".

¿Cómo fue la reacción a la salida de Ronaldo?

La profundidad que ya ha alcanzado el conflicto quedó patente al día siguiente: el icónico dorsal número siete de Ronaldo fue entregado a Rafael Leao. También llegaron después duras reacciones desde el entorno personal de la superestrella. Su hermana Elma Aveiro atacó públicamente al seleccionador. Aún más contundente fue el presentador Piers Morgan, que calificó a Jesus, de 72 años, como un "gilipollas arrogante".

Sin embargo, ahora parece perfilarse un posible acercamiento entre Ronaldo y el seleccionador. Según informaciones de medios portugueses, Jesus estaría dispuesto a mantener una conversación aclaratoria con la superestrella. El periódico A Bola incluso habló de una posible "cumbre de paz". Según esa información, el seleccionador habría aceptado un intento de mediación impulsado por la federación portuguesa.

Antes del partido de vuelta contra Noruega el domingo en Oporto, Jesus se mostró comedido al referirse a la situación. "No se trata de ignorar a Cristiano Ronaldo", subrayó el seleccionador. "Es un símbolo de la selección y de Portugal. Después del partido habrá tiempo suficiente para hablar de ello."