«No cumplimos las instrucciones de Mourinho»: Valverde critica a los jugadores del Real Madrid

El uruguayo Fede Valverde, jugador del Real Madrid, mostró su descontento con el rendimiento de su equipo en el partido ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones, y aseguró que los jugadores son conscientes de la necesidad de hacer autocrítica y mejorar en muchos aspectos.

El Real Madrid logró una difícil victoria, con una actuación poco convincente, sobre su visitante el Inter de Milán por 2-1 la noche de este martes, en el partido disputado en el estadio "Santiago Bernabéu" en el arranque del camino de ambos equipos en la fase de liga de la competición continental.

El partido llega días después de la primera derrota del conjunto blanco en LaLiga por 0-1 ante el Real Betis, el pasado viernes.

Valverde recibió el premio al mejor jugador del partido de su equipo ante el Inter de Milán, tras marcar el segundo gol aprovechando un error del portero Josep Martínez.

Valverde dijo, en declaraciones a la cadena española "Movistar", recogidas por el diario "As", sobre haber recibido el premio al hombre del partido: "No, no me lo creo. Thibaut Courtois hizo una primera parte espectacular, y este premio es muy merecido para él. Nos salvó".

El portero belga detuvo 7 balones durante el partido ante el Inter de Milán, lo que preservó la ventaja del Real Madrid.

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"No jugamos a nuestro estilo"

Sobre el rendimiento del Real Madrid, Valverde dijo: "Tuvimos ocasiones, jugamos a nuestro estilo al principio, y luego no lo hicimos en la segunda parte. Y sobre todo en nuestro estadio, debemos imponernos más, tener más el balón y darnos la oportunidad de descansar, especialmente los jugadores de la línea defensiva".

Valverde reveló las instrucciones del entrenador José Mourinho, y explicó: "Nos dijo muy claramente que teníamos que tener más el balón y mantener la calma, pero no lo hicimos".

Y añadió: "Debemos ser más autocríticos. Somos conscientes de que hicimos una mala segunda parte, y no jugamos a nuestro estilo".

"Sufrimos mucho"

Sobre las ocasiones que el equipo no aprovechó, el centrocampista uruguayo continuó: "Tuvimos ocasiones, pero sin jugar a nuestro estilo. Contraataques y errores... tuvimos ocasiones, pero sufrimos mucho".

Valverde se refirió a la lista de candidatos al premio del Balón de Oro, anunciada más temprano este martes, y dijo: "Siempre deseo que gane uno de nuestros jugadores. Y estoy contento de poder contribuir".

El jugador del Real Madrid también comprendió el estado de inquietud que embarga a la afición, y afirmó: "Tienen toda la razón. Tenemos que mejorar y que las cosas estén claras para nosotros".

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