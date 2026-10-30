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El extremo del Tottenham Hotspur Dejan Kulusevski ha hablado abiertamente del desgaste mental y físico que le ha causado su larga lesión y ha admitido que llegó a temer que su carrera profesional hubiera terminado. El internacional sueco se perdió toda la temporada 2025-26 después de que un choque en la última jornada de la campaña anterior le dejara la rodilla destrozada.

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Un golpe devastador

El exdelantero de la Juventus sufrió la grave lesión durante el último partido de la temporada 2024-25 tras un choque con Marc Guehi. Las pruebas posteriores revelaron que un fragmento de cartílago se había desprendido por completo y desplazado dentro de la articulación, un problema que los médicos no podían reparar sin más.

Tras un duro periodo de rehabilitación, el atacante no ha vuelto a disputar partidos oficiales hasta hace poco. Pudo regresar al campo con breves apariciones ante el Coventry y el Chelsea, poniendo fin a una durísima ausencia de 526 días.

La confesión a su madre

En declaraciones a la web oficial del Tottenham, Kulusevski relató lo ocurrido inmediatamente después del choque. Aunque sintió molestias desde el principio, tardó en asimilar la verdadera gravedad de la lesión.

«Recuerdo el partido, el calentamiento había ido muy bien y luego recuerdo el golpe a los 10 minutos», explicó. «Sentí dolor, pero no me dolía tanto; otras veces me ha dolido mucho más. Notaba que la rodilla se movía un poco más de la cuenta. Se me rompió el cartílago, un fragmento salió despedido y fue a parar a otra parte de la rodilla. El cartílago no se puede reparar, así que en las pruebas vieron que me faltaba una parte».

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Al daño físico pronto se sumó la angustia mental. Eso desembocó en una desgarradora conversación con su familia en la que admitió que no creía poder seguir jugando.

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«Se lo dije a mi madre. Me senté con ella y le dije: “Escucha, no creo que esto vaya a salir bien”», confesó Kulusevski. «Tenía que prepararla: “No creo que pueda volver a jugar”».

La gloria europea que se perdió

Su larga ausencia impidió al extremo participar en uno de los momentos más importantes de la historia reciente del Tottenham. El equipo puso fin a su larga espera de un título al derrotar al Manchester United en la final de la Europa League de 2025, pero a Kulusevski le resultó muy difícil vivir las celebraciones.

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«Creo que fue uno de los días más difíciles de mi vida», explicó. «Fue precioso ver a todo el mundo feliz, pero para mí fue muy difícil ir allí con muletas, sin poder caminar. Ni siquiera pude recoger mi medalla porque aquello [el podio] estaba demasiado resbaladizo para subir.

»Cosas así no fueron agradables, pero lo acepté y volví a Barcelona. Tuve que quedarme allí porque no podía viajar en el vuelo de regreso. Ver al equipo celebrándolo en el autobús fue probablemente lo más difícil de todo este proceso, porque en esos momentos te sientes muy solo».

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Recuperar el ritmo ante el Crystal Palace

Tras superar con éxito sus primeros y cautelosos pasos de vuelta al campo, Kulusevski intentará recuperar el ritmo de competición en las próximas semanas. El Tottenham buscará su tercera victoria consecutiva cuando se enfrente al Crystal Palace este fin de semana, una ocasión ideal para que el extremo siga integrándose en el primer equipo y deje definitivamente atrás la pesadilla de su lesión.