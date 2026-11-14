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Alexander Isak ha asegurado que no debería tener que tirarse para que le piten un penalti tras la polémica derrota del Liverpool ante el Arsenal en la Premier League. El delantero se pronunció después de que el Key Match Incidents Panel confirmara que se le había negado erróneamente un penalti tras un claro agarrón de la camiseta por parte de Jurrien Timber.

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El VAR, de nuevo en el punto de mira en la Premier League

Isak ha afirmado que no debería tener que tirarse para conseguir un penalti tras la reciente derrota del Liverpool ante el Arsenal. El Liverpool perdió 1-0 en Anfield hace dos semanas en un partido de la Premier League muy polémico que sigue generando un intenso debate.

Durante la primera parte, el defensa del Arsenal Jurrien Timber tiró descaradamente de la camiseta de Isak cuando el delantero intentaba rematar de cabeza un peligroso centro de Bradley Barcola. El contacto frenó claramente el impulso del atacante dentro del área.

El árbitro Andy Madley dejó seguir el juego y el responsable del VAR, Stuart Attwell, decidió no intervenir. Sin embargo, el Comité de Incidentes Clave de los Partidos de la Premier League ha dictaminado desde entonces que debió señalarse penalti y que Madley debió ser llamado a revisar la jugada en el monitor.

El delantero solo pensaba en marcar

Isak ha hablado ahora largo y tendido sobre el incidente y ha admitido que, en el momento, no se dio cuenta de la gravedad de la falta. El delantero explicó que estaba tan decidido a marcar que no reaccionó físicamente como habría sido natural ante la torpe acción de Timber.

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«Al verlo después, supongo que sí lo parece», admitió Isak cuando le preguntaron si debió ser penalti. «Noté que me agarraban un poco, pero no tanto como parece al verlo luego».

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Y añadió: «Estaba concentrado en marcar. Es difícil intentar marcar y caerse al mismo tiempo. Estaba tan centrado en la portería que no me di cuenta de lo que pasaba».

Iraola exige una reacción a sus jugadores

La frustración en Anfield era palpable tras el pitido final. El cuerpo técnico y la afición se sentían profundamente perjudicados por el arbitraje. El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, incluso bromeó con que quizá tendría que decirles a sus jugadores que se dejaran caer con más facilidad para asegurarse de que los árbitros vieran las faltas evidentes.

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Pese a los comentarios de su entrenador tras el partido, Isak discrepa de plano con la idea de simular. En declaraciones al medio sueco Aftonbladet, el delantero insistió en que no se debería castigar la honestidad en un campo de fútbol.

«No creo que haga falta exagerar ni tirarse a propósito», explicó Isak. «Claro que, si hubiera interpretado mejor la situación, quizá me habría asegurado de que el árbitro se diera cuenta, pero no creo que haya que tirarse ni exagerar en situaciones como esta».

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Confianza en la tecnología para tomar decisiones decisivas

El dictamen oficial del Comité de Incidentes Clave de los Partidos sirve de poco consuelo al Liverpool. El club de Anfield acabó dejándose puntos cruciales en un ajustado encuentro de la Premier League, y el posterior reconocimiento del error no puede cambiar el resultado final de 1-0.

Sin embargo, Isak espera que la tecnología de vídeo actual acabe eliminando estos errores flagrantes del fútbol inglés. El delantero cree firmemente que los árbitros deben asumir toda la responsabilidad, en lugar de depender de los jugadores para que señalen las infracciones de los defensas.

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«Quizá ni siquiera debería importar tanto», concluyó Isak. «Teniendo en cuenta que tenemos el VAR y sistemas para tomar las decisiones decisivas en momentos como estos».