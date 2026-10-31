La leyenda del Manchester United Ashley Cole ha expresado serias dudas sobre el futuro de Michael Carrick en Old Trafford al sugerir que la plantilla ha perdido la confianza en su entrenador. La pésima racha del Manchester United continuó el sábado con una desmoralizadora derrota en casa por 2-0 ante el Chelsea, que elevó a nueve partidos su racha sin ganar.
La crisis se agrava en Old Trafford
La temporada del Manchester United tocó fondo el sábado: la derrota por 2-0 ante el Chelsea dejó al club a un solo punto de la zona de descenso de la Premier League. El equipo acumula nueve partidos sin ganar en todas las competiciones, su peor racha de resultados desde 1988.
Carrick, que a principios de semana logró salvar su puesto por poco tras una reunión de urgencia de la directiva, afronta ahora un intenso escrutinio. Su continuidad parece cada vez más difícil, pese a que insiste en que espera dirigir al equipo en su próximo partido de la Champions League contra la Roma.
La dura valoración de Cole sobre la plantilla
«De verdad que no lo sé, y lo digo de la forma más educada posible», respondió Cole cuando le preguntaron quién podría sustituir a Carrick, cada vez más cuestionado. «Hay formas de cambiar la dinámica de este equipo. Se habla de que ahora mismo los jugadores no creen en el entrenador. Pues hay que encontrar a alguien en quien sí crean. Pero el entrenador tiene que exigirles mucho más. Y no dejo de repetirlo, me saca de quicio: ¡más personalidad! Más personalidad para tener más el balón y controlar los partidos».
En su análisis, Cole señaló la aparente falta de valentía con el balón y de carácter de los jugadores del United en comparación con sus rivales. «El Chelsea es un equipo joven, pero tiene el balón e hizo que el Manchester United saliera a ocupar posiciones en las que no quiere estar. El Manchester United no parece jugar con esa confianza, así que creo que hará falta un [nuevo] entrenador y algunas incorporaciones en enero que puedan trabajar de forma similar a los mejores equipos», declaró a beIN SPORTS.
Un aura perdida y errores en los fichajes
Al reflexionar sobre por qué Carrick seguía en el banquillo para el partido contra el Chelsea pese a la derrota por 3-0 ante el Bournemouth la semana pasada, Cole admitió que le sorprendía la paciencia de la directiva. «Estoy un poco sorprendido, porque, a juzgar por su reacción ante los aficionados, debía de notar que algo se estaba gestando entre bastidores», señaló Cole.
«Pero, por otro lado, Carrick es un entrenador joven, tiene un aura y una forma de ser propias. Se vio el impacto que tuvo cuando asumió el cargo y llevó al equipo desde donde estaba hasta el tramo final de la temporada pasada. Hubo actuaciones muy buenas, se notaba que el equipo jugaba por él y que tenía confianza».
Más allá de los fallos en la dirección del equipo, Cole también apuntó a problemas estructurales en la estrategia de fichajes del club, especialmente la falta de un lateral izquierdo especialista que compita con Luke Shaw, propenso a las lesiones. Diogo Dalot tuvo que volver a ocupar esa posición el sábado, lo que puso de manifiesto una falta de profundidad de plantilla que, según Cole, ha dificultado los planes tácticos de Carrick.
Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.
Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.
No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.
Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.
Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.
Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.
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