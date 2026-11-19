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El fichaje de JJ Gabriel, que no ha disputado ni un solo partido con el primer equipo del Manchester United, ha revolucionado a todo el mundo: un vídeo de despedida como si fuera una leyenda, un enorme revuelo mediático y una seria advertencia de una leyenda madridista: «No destruyáis el talento antes de que empiece».

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Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid, ha advertido de los riesgos del fichaje del joven JJ Gabriel por parte del Real Madrid: «Es importante no confundir a estos chavales».

El exdelantero español analizó en el programa «El Partidazo de COPE» los peligros del exagerado revuelo mediático que ha rodeado el traspaso del joven futbolista procedente del Manchester United.

La reciente incorporación de JJ Gabriel al Real Madrid desde el Manchester United ha generado un gran debate en el mundo del fútbol, y Juanma Castaño y Fernando Morientes analizaron las circunstancias y las enormes expectativas que rodean a este joven jugador.

El periodista español Juanma Castaño mostró su extrañeza por el vídeo de despedida del jugador, sobre todo porque todavía no ha debutado con el primer equipo del Manchester United: «Cuando vi su vídeo de despedida del United, pensé: pero si todavía no ha jugado con el primer equipo. Parece que se nos despide una leyenda del Manchester United».

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Juanma Castaño calificó todo lo que se está generando en torno al joven jugador como «un poco exagerado».

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Por su parte, Fernando Morientes ofreció un análisis más profundo de los riesgos que encierran este tipo de situaciones. El exdelantero considera que el principal problema reside en «confundir a los jugadores y distorsionar la imagen que el jugador tiene de sí mismo».

Según su análisis, este tipo de fichajes deben tratarse como una «aventura», y es imprescindible gestionar las expectativas desde el principio.

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Morientes subrayó la importancia de que el club sea claro con el jugador y con su entorno: «Si te fichamos, es para que crezcas poco a poco». Además, señaló la necesidad de «ponerle ejemplos de jugadores que no triunfaron y tuvieron que marcharse, o de jugadores que triunfaron y tuvieron que ganarse su sitio poco a poco, algo que ahora mismo él no tiene».

El exdelantero del Real Madrid advirtió de las consecuencias de no gestionar bien esta primera etapa e insistió en la importancia de no confundir a los jóvenes, porque después es difícil devolverlos al punto de partida, poniendo el foco en el aspecto psicológico y en el desarrollo del talento joven.

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La clave, según el colaborador de «El Partidazo de COPE», está en proteger al futbolista de la presión excesiva y asegurarse de que se mantenga humilde para que pueda desarrollar todo su potencial sin saltarse etapas fundamentales de su formación deportiva.

Morientes considera que el Real Madrid tiene entre manos un talento excepcional, pero que todavía está al principio del camino, y que el mayor error sería que el jugador sintiera que ya ha llegado antes de haber empezado.

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Llegar a un club de la dimensión del Real Madrid a una edad tan temprana puede ser una oportunidad de oro, pero al mismo tiempo puede convertirse en una pesada carga si no se gestiona con sensatez y calma.

Morientes habló desde su larga experiencia sobre los terrenos de juego, donde vivió en primera persona cómo la presión y las grandes expectativas pueden afectar a la carrera de cualquier jugador joven, y cómo la humildad y el trabajo progresivo pueden marcar la diferencia entre un talento que explota y otro que se apaga prematuramente.

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El exdelantero cree que el papel del Real Madrid ahora no se limita a desarrollar al jugador en el plano técnico, sino que se extiende a protegerlo psicológicamente, alejarlo del ruido mediático y darle el tiempo necesario para madurar sin prisas. El camino hacia el primer equipo en el Bernabéu es largo y difícil, y requiere mucha paciencia y un entorno que ayude al jugador a centrarse en el entrenamiento y en su evolución, en lugar de estar pendiente de lo que se dice de él en los medios de comunicación y en las redes sociales.