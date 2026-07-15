«No busquéis una conspiración»... Un mensaje británico que da que hablar antes del enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina

Para calmar los ánimos antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina, la embajada británica en Buenos Aires publicó un mensaje irónico en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la embajada compartió una supuesta “nota interna” con indicaciones irónicas para gestionar el partido de esta tarde en Atlanta.

En caso de victoria inglesa, se pide celebrar “con elegancia, nada más”. Si gana Argentina, las instrucciones son felicitar al ganador, desearle suerte en la final y evitar “difundir teorías conspirativas inexistentes”.

Se permite usar memes, «pero con tacto».

La nota concluía con una firma irónica: «Oficina de Su Majestad para Emergencias Especiales relacionadas con el partido entre Inglaterra y Argentina en el Mundial», y una frase divertida: «Como se dice en los pasillos de Oxford: el horno no está listo para las magdalenas».

El administrador de la cuenta añadió: «Sé que todos esperan nuestra publicación sobre el partido, pero no me lo han puesto fácil. Esta es la nota que recibí... Juzgad vosotros mismos».

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La publicación reconoce la sensibilidad del duelo y busca rebajar la tensión, pues muchos argentinos vinculan el partido con la soberanía de las Islas Malvinas (Falkland en Gran Bretaña) y con la vieja rivalidad deportiva.

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Solo es un partido

Antes, la Asociación de Veteranos Argentinos de la Guerra del «2 de abril» (conflicto de las Malvinas) había pedido separar el fútbol de la soberanía sobre las islas.

En el texto, titulado «La cuestión de las Malvinas no es negociable... y la memoria se preserva en todos los ámbitos», se insiste en que «el deporte no es una guerra, ni un medio de venganza, es solo un juego».

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, reiteró en su rueda de prensa del martes que no se debe mezclar el fútbol con política o historia.

«Es un partido de fútbol y no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que ocurrió hace muchos años. Relacionar ambas cuestiones sería una locura, en un momento en el que el mundo es testigo de guerras reales», afirmó.

Y añadió: «Como argentinos, debemos recordar a quienes participaron en aquellos acontecimientos y a sus familias, pero ¿qué culpa tienen los jugadores de hoy o la gente de ahora? Sería un error mezclar ambas cosas».

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