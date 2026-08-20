No aprendió la lección: Infantino genera polémica con un nuevo proyecto

Informes periodísticos fiables han revelado un nuevo y polémico proyecto de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), relacionado con la posibilidad de crear un torneo mundial de selecciones sub-15, con la participación de inversores del sector privado.

La revelación del proyecto llega en un momento en el que Infantino se enfrenta a crecientes críticas por el abandono de su plan de crear una empresa comercial que se encargara de vender parte de los activos y actividades de la FIFA, en un proyecto que generó una amplia controversia dentro del mundo del fútbol internacional.

Un torneo inspirado en el mundo del béisbol

Según el diario «The Athletic», Infantino mantuvo durante el año pasado conversaciones con inversores del sector privado para estudiar la posibilidad de desarrollar y comercializar un torneo similar al Mundial de selecciones sub-15, inspirado en el famoso torneo «Little League World Series» del béisbol.

El proyecto propuesto contemplaba la idea de un «festival de fútbol juvenil», con la participación de las selecciones de los 211 países miembros de la FIFA.

El plan señala que la primera edición del torneo se habría celebrado únicamente en categoría masculina, con partidos más cortos y competiciones en campos más pequeños de lo habitual.

Posible colaboración con la empresa del propietario del Chelsea

Según la información publicada por el diario, el proyecto contó con el posible apoyo de la empresa «Eldridge Industries», fundada y presidida por Todd Boehly, presidente del Chelsea y uno de los propietarios del equipo de béisbol Los Angeles Dodgers.

Asimismo, según el informe, se mantuvieron conversaciones con la cadena «ESPN», la emisora histórica del torneo «Little League World Series», con el objetivo de organizar el evento dentro del complejo «Disney World» en Orlando, en el estado de Florida.

La idea propuesta consistía en que «ESPN» se encargara de retransmitir los partidos del torneo en Estados Unidos, además de celebrar las ceremonias de apertura y clausura dentro de los parques de atracciones de «Disney».

El proyecto se presentó dentro de la FIFA antes de anunciar sus detalles

El proyecto de celebrar un torneo de selecciones sub-15 ya había aparecido durante una reunión del Consejo de la FIFA en diciembre de 2025, según recogió el diario.

Sin embargo, el aspecto que no se había revelado públicamente hasta ahora tiene que ver con la posibilidad de comercializar el torneo e involucrar a inversores del sector privado en su organización y desarrollo.

Según el informe, estos planes quedaron en suspenso antes del inicio del Mundial en junio, sin que quedara claro si el proyecto ha sido cancelado definitivamente o si podría volver a plantearse en el futuro.

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