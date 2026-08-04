Informes de prensa españoles confirmaron que el brasileño Vinicius Junior rechaza las ofertas que le ha presentado la directiva del Real Madrid para renovar su contrato, pese a haber alcanzado un acuerdo preliminar al final de la temporada 2024/2025.

La marcha atrás del jugador respecto al acuerdo se produjo en su intento de aumentar su salario tras la llegada de Kylian Mbappé, quien se convirtió en la estrella del primer equipo y relegó a Vinicius a un papel secundario. Desde entonces, el jugador reclama un trato económico similar al del francés.

El diario "Diario As" señaló que Vinicius pide una prima de renovación equivalente a la prima de fichaje que recibió Mbappé cuando se incorporó, además de un porcentaje mayor de sus derechos de imagen, pero el Real Madrid ha presentado su oferta final y se mantiene firme en su postura.

Solo quedan cuatro meses antes de que el jugador entre en el periodo en el que quedaría libre y que le permitiría negociar con cualquier club sin la autorización del Real Madrid.

Tensión en aumento

La tensión entre ambas partes comenzó tras la primera temporada de Mbappé con el Real Madrid. El periodista Aritz Gabilondo explicó en el programa "El Larguero" de la emisora "Cadena SER" que el primer enfrentamiento se produjo en el Mundial de Clubes, cuando Vinicius se opuso a la decisión de Xabi Alonso de sentarlo en el banquillo en las semifinales, antes de que el técnico rectificara su decisión.

Desde entonces la relación se ha deteriorado, lo que abre la puerta a la salida del jugador durante el actual mercado de fichajes de verano. Por su parte, el periodista Marcos López comentó: "El Real Madrid no puede permitir que su segundo jugador, que era la estrella del primer equipo hace dos años, llegue a esta situación cuatro meses antes de entrar en el periodo en el que quedaría libre".

La postura del club sobre la prima de renovación

El Real Madrid se niega a conceder una prima de renovación a Vinicius, al considerar que aceptarla abriría la puerta a peticiones similares por parte de Bellingham, Valverde y otros, y Gabilondo puso como ejemplo el caso de Mbappé y el Paris Saint-Germain, afirmando que "estas cosas no acaban bien".

Añadió que Vinicius ya no está en posición de reclamar un contrato similar al de Mbappé: "Hablamos del proyecto futuro del Real Madrid, y Vinicius no es el mismo jugador que era hace dos años; el club le ofrece un contrato enorme, pero el nivel del jugador está bajando, al contrario de lo que ocurrió con Neymar y el Barcelona".