Durante la presentación oficial del nuevo fichaje Ismael Saibari, a Eberl le volvieron a preguntar por los tres candidatos a salir del campeón récord del fútbol alemán. Mientras que en los casos de Bryan Zaragoza y Sacha Boey sigue sin verse una solución, con Palhinha también reina el estancamiento.

"El mercado de fichajes es diferente tras un Mundial que en circunstancias normales, pero no menos imprevisible. Ahora todavía tenemos dos semanas y media. Antes comunicamos con claridad, tanto interna como externamente, cuál es la situación. Nunca es fácil tomar este tipo de decisiones y transmitir este tipo de mensajes. Pero también forma parte de nuestro negocio. Ya he dicho varias veces que hay movimiento. Siempre ha habido algo latente, sin que hubiera nada concreto", dijo Eberl, antes de referirse sin que se le preguntara al portugués, sobre quien últimamente habían persistido con insistencia los rumores de un posible traspaso al Aston Villa: "Se ha leído que Aston Villa se puso en contacto con nosotros por Joao. Eso es cierto. Pero con Aston Villa no vamos a llegar a un acuerdo, eso simplemente no funciona. Porque no estamos en una situación en la que tengamos que hacer lo que otros quieran imponernos".

Según se informa, el vigente campeón de la Europa League solo está interesado en una cesión. Sin embargo, el Bayern insiste en una separación definitiva de Palhinha, que, según un informe de kicker, ya había llegado a un acuerdo con Aston Villa sobre las posibles condiciones del contrato.

Sin embargo, la aparente falta de disposición a fichar definitivamente al centrocampista lo echa por tierra. Preguntado de nuevo, Eberl reafirmó su sentencia: "Ninguna posibilidad de acuerdo".

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FC Bayern Múnich: ¿Cuál es la situación de Bryan Zaragoza y Sacha Boey?

Mientras tanto, una decisión sobre el futuro del trío no está limitada en el tiempo. Al menos no antes del cierre del mercado, como subrayó Eberl en tono jocoso: "Fecha límite, 1 de septiembre, 20:00". Además, explicó que tampoco se ha alcanzado todavía un acuerdo con otro club ni en el caso de Boey ni en el de Zaragoza.

Según las informaciones, Zaragoza rechazó recientemente una oferta procedente de fuera de Europa. Mundo Deportivo escribió hace poco sobre ofertas económicamente muy atractivas desde Oriente Medio, pero el jugador, que acaba de cumplir 24 años, aparentemente no se ve allí en este momento de su carrera.

Más bien, lo que más le gustaría sería regresar a su país natal, España. Allí, al menos, los dos equipos de Primera División Espanyol de Barcelona y Deportivo Alavés habrían mostrado interés. Pero en el caso de Zaragoza sigue existiendo el problema de que el atacante no puede soportar carga de trabajo debido a una inflamación de rodilla prolongada.

Si no se produce un traspaso, previsiblemente le espera la grada. Lo mismo vale para Palhinha y Boey. En la planificación del entrenador Vincent Kompany, los tres ya no deberían desempeñar ningún papel.

En el caso del francés, según kicker, Galatasaray, donde el francés jugó cedido desde febrero de la pasada temporada, sí habría estado dispuesto a una nueva cesión. Sin embargo, el gran club turco querría reservar las limitadas plazas de su plantilla para jugadores extranjeros para sueños de fichaje mayores.

A finales de julio, en cambio, el presidente de honor Uli Hoeneß había empleado palabras considerablemente más conciliadoras. "Si ahora conseguimos dar salida a uno u otro jugador, y ese sería exactamente nuestro deseo, por supuesto sería bueno. Pero una cosa quiero dejarla muy clara: un contrato con el FC Bayern es intocable. Eso significa que mantendremos a los jugadores si al final no se encuentra una solución adecuada", explicó.