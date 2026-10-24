Está claro que Julian Brandt siempre ha sido un jugador capaz de generar peligro de cara al gol. Sin embargo, el exjugador del Borussia Dortmund y del Bayer Leverkusen era aún más conocido en la Bundesliga por sus asistencias. Por ser alguien capaz de dar el pase decisivo y dejar a sus delanteros en una posición inmejorable.

Las cifras hasta ahora en la primera temporada de Brandt en el Ajax de Ámsterdam no reflejan eso. Todo lo contrario: en Países Bajos, el futbolista de 30 años está siendo muy efectivo como goleador y ya suma ocho tantos en 15 partidos con el Ajax entre todas las competiciones. Sin embargo, Brandt aún no ha registrado ninguna asistencia en la temporada 2026/27.

Aunque su cifra de goles, inusualmente alta para Brandt, seguramente se explique en parte porque el nivel de la Eredivisie y la Conference League sencillamente no es tan alto como el de la Bundesliga y la Champions League, cabe preguntarse: ¿por qué este jugador creativo, que ocupa la posición más adelantada de los tres centrocampistas en el 4-3-3 habitual del Ajax, todavía no ha dado ni una sola asistencia? ¿Es ahora más goleador que asistente?

Julian Brandt sigue sin dar una asistencia con el Ajax: la explicación es bastante sencilla

No. Esa conclusión sería tan superficial como errónea. La explicación de esta sorprendente estadística es bastante sencilla: Brandt también sabe dejar a sus compañeros en buenas posiciones de remate en el Ajax. Pero, hasta ahora, ellos sencillamente no han conseguido convertir sus pases en goles.

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Entre ellos destaca Marcos Leonardo, fichado en verano del Al-Hilal por cerca de 20 millones de euros y del que se esperaba mucho. Brandt ya ha dejado al brasileño en numerosas ocasiones en situaciones de uno contra uno ante el portero rival, pero Leonardo nunca ha aprovechado esas ocasiones claras. Y no es el único: actualmente, el equipo de Ámsterdam necesita demasiadas oportunidades para marcar y está muy lejos de ser lo bastante eficaz.

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En resumen, si sus compañeros hubieran sido más certeros, Brandt ya tendría sin duda alguna que otra asistencia en su cuenta. En el empate 1-1 contra el NEC Nijmegen en la octava jornada, por ejemplo, el internacional alemán en 48 ocasiones creó nada menos que ocho ocasiones de gol, más que todos los demás jugadores del Ajax juntos, que solo generaron cinco. Además, en lo que va de temporada de la Eredivisie es, con diferencia, el mejor jugador de su equipo a la hora de crear ocasiones.

Julian Brandt ya ha convencido incluso a Rafael van der Vaart

Las asistencias, por tanto, acabarán llegando. En cualquier caso, Brandt, a quien el Borussia Dortmund no ofreció un nuevo contrato y que por eso recaló en Países Bajos en verano, ya se ha asentado plenamente en su nuevo club. Marca, dirige el juego y entusiasma a los aficionados con detalles técnicos y varios golazos.

Brandt ha convencido incluso a su principal crítico, Rafael van der Vaart, que al principio se mostraba escéptico con él. La leyenda del club ya califica al fichaje alemán como «el mejor jugador del Ajax», algo que a Brandt, sin embargo, no le interesa demasiado: «La última vez que hizo unas declaraciones diferentes también me preguntaron mucho por ello. No sé, yo siempre pienso: “Dejadme en paz con esas tonterías”», dijo Brandt en el pódcast «Spielmacher».

Además, está más que satisfecho con el club que eligió. «Este verano, mi planteamiento fue: ¿dónde voy a estar mejor? Y, comparado con clubes de otras grandes ligas europeas, ¿es este el mejor? Eso que lo juzguen otros. Pero para mí es el mejor, en comparación con las otras opciones que tenía. Por eso, para mí sigue siendo la decisión correcta», afirmó Brandt.

Antes de eso, Brandt estuvo alrededor de un mes sin equipo. «Tomé la decisión un poco tarde, lógicamente, porque a veces hay que esperar a ver cómo se resuelven algunas cosas, pero lo hice de todo corazón», añadió.