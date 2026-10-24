Es cierto que Julian Brandt siempre ha sido un jugador capaz de generar peligro de cara a portería por sí mismo. Sin embargo, el exjugador del Dortmund y del Leverkusen era aún más conocido en la Bundesliga por dar asistencias. Por ser alguien capaz de dar el pase decisivo y dejar a sus delanteros en una posición inmejorable.

Las cifras hasta ahora en la primera temporada de Brandt en el Ajax de Ámsterdam no reflejan eso. Más bien al contrario: en Países Bajos, el futbolista de 30 años está teniendo mucho éxito como goleador y ya suma ocho tantos en 15 partidos con el Ajax entre todas las competiciones. En cambio, Brandt todavía no ha registrado ninguna asistencia en la temporada 2026/27.

Aunque su promedio goleador, inusualmente alto para Brandt, seguramente se explique en parte porque el nivel de la Eredivisie y la Conference League sencillamente no es tan alto como el de la Bundesliga y la Champions League, cabe preguntarse: ¿por qué este jugador creativo, que ocupa la posición más ofensiva de los tres centrocampistas en el 4-3-3 característico del Ajax, aún no ha dado un solo pase de gol? ¿Se ha convertido en un goleador más que en un asistente?

Julian Brandt sigue sin dar asistencias con el Ajax: la explicación es bastante sencilla

No, esa conclusión sería tan superficial como errónea. La explicación de esta sorprendente estadística es bastante sencilla: Brandt también sabe dejar a sus compañeros en buenas posiciones ante la portería en el Ajax. Pero, hasta ahora, ellos sencillamente no consiguen convertir sus pases en goles.

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El principal ejemplo es Marcos Leonardo, fichado en verano procedente del Al-Hilal por casi 20 millones de euros entre grandes expectativas. Brandt ya ha dejado al brasileño en numerosas situaciones de uno contra uno frente al portero rival, pero Leonardo nunca ha aprovechado esas ocasiones claras. Y no es el único: actualmente, el conjunto de Ámsterdam necesita demasiadas oportunidades para marcar y está lejos de ser lo bastante eficaz.

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En resumen: si sus compañeros hubieran tenido más sangre fría, Brandt seguramente ya sumaría alguna que otra asistencia. En el empate 1-1 contra el NEC Nimega en la octava jornada, por ejemplo, el internacional alemán en 48 ocasiones generó nada menos que ocho oportunidades de gol, más que todos los demás jugadores del Ajax juntos, que solo crearon cinco en total. Además, en lo que va de temporada en la Eredivisie, es, con diferencia, el mejor jugador de su equipo en la creación de ocasiones.

Julian Brandt ya ha convencido incluso a Rafael van der Vaart

Así que las asistencias acabarán llegando. Y, en cualquier caso, Brandt, que no recibió una oferta de renovación del Borussia Dortmund y por eso fichó por un club de Países Bajos en verano, ya se ha adaptado perfectamente a su nuevo equipo. Marca goles, dirige el juego y entusiasma a los aficionados con detalles técnicos exquisitos y varios golazos.

Brandt incluso ha convencido a su principal crítico, Rafael van der Vaart, que al principio se mostraba escéptico con él. Ahora, la leyenda del club califica al fichaje alemán como «el mejor jugador del Ajax», algo que, sin embargo, no interesa demasiado a Brandt: «La última vez, cuando hizo unas declaraciones distintas, también me preguntaron mucho por ello. No sé, yo siempre pienso: “Dejadme en paz con esas tonterías”», dijo Brandt en el pódcast «Spielmacher».

Además, está más que satisfecho con su elección de equipo. «Este verano, mi planteamiento fue: ¿dónde voy a estar mejor? ¿Es este el mejor club, visto a nivel europeo, en comparación con otras grandes ligas? Eso que lo juzguen otros. Pero es lo mejor para mí, frente a otras opciones que tenía. Por eso, para mí sigue siendo la decisión correcta», afirmó Brandt.

Antes, Brandt había estado cerca de un mes sin equipo. «Me decidí por ello un poco tarde, lógicamente, porque a veces uno espera a ver cómo se resuelven algunas cosas, pero lo hice de todo corazón», añadió.