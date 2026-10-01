Hay una cosa segura: la carrera de Vitaly Janelt, del Brentford FC, es de todo menos común. Hay varios hechos que así lo demuestran. Ya de por sí resulta bastante insólito que un profesional alemán que ha disputado 166 partidos en la Premier League (doce goles), que incluso llevó recientemente a su equipo al campo como capitán en dos ocasiones y que figura entre los mediocentros más fiables de Inglaterra, no haya jugado ni un solo partido internacional ni uno solo de Bundesliga a sus 28 años.

Janelt solo jugó 54 veces en el fútbol profesional alemán, de 2017 a 2020 en el VfL Bochum. Pero ahora el nacido en Hamburgo figura como uno de los once debutantes en la convocatoria del seleccionador Jürgen Klopp para la selección nacional y podría celebrar su debut el jueves contra Serbia. Sin embargo, hace casi exactamente diez años parecía que la trayectoria de Janelt en la DFB iba a terminar antes incluso de haber comenzado de verdad.

En otoño de 2016, Janelt estaba con la selección alemana sub-19 en un partido de clasificación para la Eurocopa en Albania. Junto a su entonces compañero en el RB Leipzig, Idrissa Toure, Janelt habría llevado una cachimba a la habitación del hotel y la habría fumado. Mientras ambos estaban entrenando, apareció una marca de quemadura en la habitación. Lo que ocurrió realmente al detalle sigue sin resolverse hasta hoy.

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Escándalo de la cachimba de Vitaly Janelt: ¿cuáles fueron las consecuencias en el RB Leipzig?

Pero, por supuesto, las consecuencias no tardaron en llegar: los dos adolescentes fueron enviados prematuramente a casa, donde un furioso Ralf Rangnick los recibió en Leipzig. Actuó con rigor, expulsó a Janelt y Toure de la academia juvenil y del internado, y los apartó por completo de los entrenamientos del equipo y de la competición hasta final de año.

Además, hubo una multa y cientos de horas de servicio social en una guardería con turnos de 7 a 15 horas. La severidad del castigo generó entonces debate, especialmente porque ambos jóvenes futbolistas negaron el incidente con vehemencia. Afirmaron no haber llevado ni fumado ellos mismos la cachimba, sino haber dejado la habitación a otros jugadores, entre ellos el talento de 18 años del BVB Felix Passlack.

Pero Janelt y Toure no eran unos desconocidos en cuestiones de disciplina. Al parecer, el dúo llegaba repetidamente tarde a los entrenamientos o pedía pizza sin permiso al internado. Con la distancia de una década, Janelt recordó estos días así aquel escándalo: "Al final del día, ahora tengo diez años más. Tengo una hija pequeña, todo el mundo acaba haciéndose adulto. Sobre todo los chicos. Las mujeres son un poco más tranquilas en eso de hacer tonterías. Creo que cada uno tiene que sacar sus lecciones de sus errores. Yo me di cuenta relativamente rápido. Lo que fue, fue".

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Vitaly Janelt se marchó al Brentford FC por solo 600.000 euros

Janelt, zurdo, se atrevió entonces a empezar de nuevo en Bochum, en la 2. Bundesliga, pero en esos tres años y medio estuvo muy lejos de ser titular habitual. En Brentford, en cambio, fue completamente distinto desde el primer momento.

Por una cantidad ridícula para los estándares ingleses, 600.000 euros, Janelt se marchó hace seis años al oeste de Londres y a la Championship. Allí, el mediocentro defensivo se convirtió de inmediato en un jugador clave y ayudó a los Bees, en su primera temporada, a lograr el primer ascenso a la Premier League de la historia del club.

También en la máxima categoría, el Brentford logró la permanencia con solvencia, mientras Janelt se volvió indispensable en el centro del campo defensivo. En casi cada temporada, cumplió con fiabilidad al menos 30 partidos. Solo en la temporada pasada una fractura de metatarso le frenó durante un periodo prolongado. Pero Janelt logró regresar y desde hace tiempo goza de la máxima consideración dentro del equipo.

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¿Cuáles son las fortalezas de Vitaly Janelt?

En Brentford, Janelt es un recuperador físicamente fuerte en los duelos, que organiza la defensa y estructura la salida de balón con su seguridad con la pelota. El técnico de los Bees, Keith Andrews, lo elogió como el "pegamento" que lo mantiene todo unido. El juego de Janelt no llama demasiado la atención, pero cuando no puede jugar se hace evidente el enorme valor que tiene para el equipo. A principios de año amplió su contrato hasta 2030.

"La calidad individual se puede comprar; la mentalidad y la unión, no", dijo, sonando en eso como Klopp: "Si como equipo no trabajas duro en conjunto, es difícil ser competitivo". Sobre sí mismo, Janelt dice: "Creo que soy bueno para un equipo, me veo como un jugador de equipo. Hago el trabajo sucio para los chicos que están por delante de mí".

Aunque Janelt fue campeón de Europa en 2021 con la selección alemana sub-21 como jugador suplente, la puerta hacia la absoluta siguió cerrada para él durante años. Antes del Mundial de 2022 en Catar, supuestamente estaba en la enigmática lista de 55 hombres de Hansi Flick.

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Vitaly Janelt está ante su debut con la selección de la DFB contra Serbia

"En un club tranquilo como Brentford, que en Alemania no muchos tienen en el radar, no es tan fácil llegar al foco. Por supuesto, me habría gustado estar ya en una convocatoria en un momento anterior, habría esperado tener una oportunidad", dijo Janelt. "Brentford no es Chelsea, Manchester United o Manchester City, eso lo tengo claro. En algún momento dejé de tener ganas de hablar de ello en entrevistas. Si el entrenador tiene ganas de contar conmigo, las tiene. Si no, pues no. No estoy enfadado con nadie. Cada entrenador tiene su propia idea".

Que ahora haya hecho falta precisamente la de Klopp para que fuera convocado por primera vez con la absoluta probablemente también tenga que ver con sus años de trabajo en el Liverpool FC en Inglaterra y "seguramente es bueno para mí", espera Janelt. "Estoy muy feliz de estar ahora aquí con 28 años. Es de las últimas oportunidades que tengo para estar en uno u otro gran torneo".

Dado que la pareja del doble pivote formada por Joshua Kimmich y Felix Nmecha en los dos primeros partidos con Klopp no estuvo precisamente brillante y a la selección de la DFB le falta un auténtico seis, fuerte tanto con balón como en los duelos, es muy posible que Janelt reciba en Múnich su primera oportunidad de reivindicarse. Sería, diez años después del escándalo de Shkodra, la merecida recompensa a una trayectoria tan pedregosa como poco habitual.

Vitaly Janelt: los datos de rendimiento de su carrera profesional