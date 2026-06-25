Ningún africano lo había conseguido... Marruecos hace historia gracias a Rahimi y Jassim

Marruecos se clasificó para los dieciseisavos del Mundial, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, tras vencer 4-2 a Haití en la madrugada del jueves.

Achraf Hakimi (39'), Ismail Saibari (45+1'), Sofiane Rahimi (78') y Jassim Yassin (89') marcaron los goles.

Ambos ingresaron en el 70’ y sentenciaron el triunfo.

Según Opta, es la primera vez que una selección africana tiene a dos suplentes que marcan en un mismo partido del Mundial.

Con este triunfo, los Leones del Atlas finalizaron segundos del Grupo C, detrás de Brasil, líder por diferencia de goles, ambos con 7 puntos.

En dieciseisavos, Marruecos se medirá al líder del Grupo F (Países Bajos, Japón, Suecia o Túnez), mientras que Brasil, que venció 3-0 a Escocia, jugará contra el segundo de ese grupo.







