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El Borussia Dortmund se prepara para un duelo decisivo en lo alto de la tabla ante el Bayern de Múnich este fin de semana, con ambos equipos en busca de romper el empate que mantienen en la cima. El entrenador Niko Kovac ha reconocido la gran amenaza que supone el equipo más laureado de la competición y ha destacado en particular el estado de forma de su delantero estrella.

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Kovac elogia al «sensacional» Kane

Kovac ha dedicado grandes elogios a Kane mientras el Dortmund se prepara para enfrentarse a un Bayern liderado por el recién coronado ganador del Balón de Oro. El capitán de Inglaterra ha mantenido su demoledor estado de forma en Alemania, lo que ha llevado al entrenador del Dortmund a reconocer la magnitud del desafío que afrontará su defensa el sábado. Kovac señaló que los recientes galardones del delantero hablan por sí solos y subrayó que ha alcanzado un nuevo nivel desde su llegada a la Bundesliga.

«No hace falta decir nada sobre él. El mero hecho de que haya recibido este premio lo dice todo. Ya era un jugador de primer nivel en Inglaterra. Que ahora haya dado otro salto adelante es sensacional», declaró Kovac en la web oficial del club.

Batalla táctica por el liderato

Esta edición del clásico alemán llega con mucho en juego: ambos equipos suman 17 puntos tras siete jornadas. Aunque el Bayern ocupa el primer puesto gracias a una mejor diferencia de goles, el Dortmund tiene la oportunidad de adelantar a su rival. Kovac cree que la competitividad actual en lo más alto es un soplo de aire fresco para la liga. Sin embargo, advirtió de que la emoción no hace más fácil el camino hacia la victoria. Exigió máxima concentración a su plantilla e insistió en que solo su mejor fútbol bastará en Múnich.

«Esto hace que las cosas sean mucho más emocionantes que en los últimos años. Pero no las hace más fáciles, porque el Bayern de Múnich es, sin duda, lo mejor de lo mejor, no solo en Alemania, sino también en Europa. Tenemos que jugar al máximo nivel. Pero somos el Dortmund, tenemos nuestros propios estándares y queremos estar a la altura», insistió Kovac.

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Velocidad defensiva y control del centro del campo

Una pieza clave de la estrategia defensiva del Dortmund será el central Joane Gadou. El joven ha recibido grandes elogios de su entrenador por su velocidad para recuperar la posición y su capacidad de trabajo. Kovac destacó que Gadou ha registrado una de las velocidades más altas de la competición, una cualidad que le ha permitido frenar varios contraataques peligrosos recientemente. «Creo que fue el jugador más rápido registrado por las cámaras en la Bundesliga. En el partido de copa contra el Bremen, no solo mostró velocidad, sino que también cubrió mucho terreno para ser central. Espero que se haya recuperado lo suficiente para pisar de verdad el acelerador el sábado».

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En el centro del campo, Joey Veerman se ha convertido en el encargado de marcar el ritmo de los aurinegros. Tras ser titular en los últimos tres partidos, el recién llegado ha impresionado por su serenidad y seguridad técnica. «En un partido como este, controlar el balón puede ser crucial para neutralizar la presión del Bayern de Múnich. Sin duda, él es una pieza muy, muy importante para lograrlo. Va ganando confianza con cada partido», añadió.

Karetsas apura sus opciones de llegar al clásico

En cuanto a las lesiones, hay un rayo de esperanza sobre la disponibilidad de Konstantinos Karetsas. El centrocampista ha vuelto a participar en parte de los entrenamientos del equipo tras una lesión de ligamentos. Aunque su presencia dependerá de una última prueba física el viernes, su posible regreso daría a Kovac una opción más. Según se ha informado, el resto de los jugadores que participaron en la victoria copera de entre semana se encuentran bien y están preparados para las exigencias físicas del clásico.