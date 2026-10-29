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Niko KovacGetty Images
Traducido por

Niko Kovac anuncia buenas noticias para el BVB antes del partidazo contra el Bayern de Múnich

Bundesliga
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
N. Kovac
K. Karetsas

El Borussia Dortmund puede esperar el regreso de Konstantinos Karetsas antes del clásico ante el Bayern de Múnich.

El atacante de 18 años volvió a participar el jueves en parte del entrenamiento con el equipo por primera vez desde que sufrió una lesión de ligamentos en el pie. El viernes se decidirá si estará disponible para el gran partido del sábado en el campo del club más laureado de Alemania.

«Si no surge ningún problema después de este entrenamiento», Karetsas participará el viernes en la última sesión antes del partido, afirmó el entrenador del BVB, Niko Kovac. «Entonces decidiremos si está preparado para viajar a Múnich o no».

El internacional griego se lesionó en el empate 0-0 en el campo del Union Berlin y después se perdió tres partidos oficiales. En cuanto al resto de jugadores del Dortmund, Kovac dio un mensaje tranquilizador tras el partido de Copa de infarto contra el Werder Bremen del martes. «Están bien. Todos participarán en el último entrenamiento», dijo el técnico.

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