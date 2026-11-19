El fútbol siempre ha unido culturas, pero pocas colaboraciones recientes reflejan esa realidad tan bien como el último proyecto de Nike con Kids Of Immigrants.

La marca de moda urbana y comunidad con sede en Los Ángeles ha vuelto a colaborar con Nike para presentar una colección de dos modelos de calzado que celebra el fútbol tanto en el campo como en la calle. Esta colección supone la primera incursión de la marca en el calzado de fútbol de alto rendimiento y reinterpreta la emblemática línea Nike Tiempo a través de la herencia personal de sus fundadores, Daniel Buezo y Weleh Dennis.

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En lugar de tratar estos modelos como un simple cruce entre el fútbol y la moda urbana, Buezo y Dennis basaron sus diseños en el terreno montañoso de sus respectivos países de origen ancestral, Honduras y Liberia. Aunque se encuentran a lados opuestos del Atlántico, ambos países comparten una apasionada afición por el fútbol de base.

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Esa energía compartida se refleja en toda la colección mediante un vivo degradado de amarillo a naranja, elegido para transmitir alegría, energía y una confianza inquebrantable. El diseño combina referencias al archivo de Nike Football con detalles personalizados de ambas marcas y cordones estampados. La colección gira en torno a dos modelos complementarios, pensados tanto para la batalla de los 90 minutos como para la vida después del partido.

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Sobre el terreno de juego, las Nike Tiempo Maestro Elite x Kids Of Immigrants incorporan piel FlyTouch diseñada para ofrecer un tacto, un control del balón y una capacidad de respuesta excepcionales durante los partidos. Fuera del césped, las Nike Tiempo Streetgato x Kids Of Immigrants trasladan esa misma esencia futbolística a las pistas de cemento, las canchas cerradas y las esquinas de las calles, en homenaje a los espacios de barrio donde nacen el estilo más genuino y la cultura de comunidad.

Tras colaboraciones anteriores que abarcaron las Air Max Sunder, lanzamientos de ropa e iniciativas de fútbol de base como la serie de torneos Toma el Juego, este lanzamiento es hasta la fecha su propuesta futbolística más completa.

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La colección ya está disponible en todo el mundo a través de Nike SNKRS, nike.com y tiendas seleccionadas.