Nijstad, joya del Twente, ya sabe dónde jugará tras el verano: «Si llama un gran club, entonces...»

Ruud Nijstad ya sabe si seguirá en el FC Twente la próxima temporada, pero en una entrevista con ESPN el defensa de 18 años se ha mostrado muy reservado sobre su futuro.

Bajo la dirección de John van den Brom, el joven defensa se ha hecho un lugar en el once y ya desplazó al capitán Robin Pröpper.





Esta temporada ha jugado dieciséis partidos con el primer equipo, pero aún no se sabe si seguirá en el Grolsch Veste la próxima campaña.

Su contrato con el club de Enschede vence en 2027, pero, según medios españoles y alemanes, FC Barcelona, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund siguen su evolución.

«Todavía no puedo decir nada. Sé mantener la calma. Se lo dejo a mis representantes. A veces es difícil, porque cuando llama un gran club, la verdad es que mola».

«Mi contrato dura hasta mediados de 2027, así que o me venden o lo renuevo. Ya sé lo que voy a hacer. Por ahora soy jugador del Twente y daré todo», concluye en ESPN.