Bas Nijhuis apuesta por Louis van Gaal como nuevo seleccionador de la selección neerlandesa. El técnico, de 74 años, ya estuvo vinculado en tres etapas anteriores a Países Bajos y llevó al equipo a unos cuartos y unas semifinales de un Mundial.

Arne Slot no ve con buenos ojos el cargo de seleccionador, según quedó claro este jueves. El exentrenador, entre otros, de Feyenoord y Liverpool se centra por ahora en el fútbol de clubes.

Nijhuis señaló en De Oranjezomer a Van Gaal como sucesor de Ronald Koeman. ''Yo mismo soy muy fan. Me encantaría que Louis van Gaal regresara. Soy un gran admirador suyo como persona y como entrenador. Me parecería fantástico. Pero probablemente no vaya a pasar.''

Slot quería firmar, según se informa, hasta la Eurocopa de 2028. Nigel de Jong, director de fútbol de élite de la KNVB, veía con mejores ojos una colaboración hasta 2030. En el programa se apunta a la duración del contrato como motivo de la decisión de Slot de dejar pasar a Países Bajos.

''También se dice y se escribe muchísimo. ¿Quién dice que eso sea cierto?'', se pregunta Nijhuis en voz alta. ''Pero creo que simplemente es demasiado pronto para Slot, la selección neerlandesa.''

La vacante en la selección neerlandesa está abierta desde finales de junio. Koeman dimitió poco después de la eliminación en el Mundial, en dieciseisavos de final ante Marruecos en la tanda de penaltis.

Se espera que la KNVB nombre a corto plazo a un nuevo seleccionador. Michael Reiziger, entrenador de la sub-21 neerlandesa, parece ser un candidato serio para dar el salto.