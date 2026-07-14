Nijhuis lucha por contener las lágrimas al hablar de Dieperink

Bas Nijhuis mostró su consternación este martes en «Vandaag Inside» por el fallecimiento de su amigo Rob Dieperink, árbitro de 38 años de Borculo, cuyo deceso se anunció el lunes.

Nijhuis, amigo íntimo del fallecido, lo define como un «tipo estupendo» y lucha por contener las lágrimas. «Yo estaba en el FC Twente para explicar las nuevas reglas al equipo. Tenemos que hacerlo en todos los clubes; a cada plantilla se le vuelve a explicar las normas».

Al terminar, Daan Rots se me acercó y me dijo: “Acabo de recibir un mensaje, justo antes de que empezaras. Rob Dieperink ha fallecido”. Entonces te preguntas: ¿qué está pasando? ¿No puede ser verdad? Un chico de 38 años. Me resulta muy difícil de asimilar. Era realmente un tipo estupendo, un tipo fantástico”, afirma Nijhuis, visiblemente emocionado.

«Ha pasado por mucho últimamente y se ha hablado mucho de ello», recuerda Nijhuis en referencia a la acusación de agresión sexual a un chico de diecisiete años en Inglaterra, caso que fue rápidamente archivado. «Al final no se demostró nada. Fue absuelto de todos los cargos, pero algo así, claro, impacta mucho».

Nijhuis rechaza la idea de Johan Derksen de que la KNVB no ayudó lo suficiente: «El jefe de árbitros, Raymond van Meenen, siguió el caso de cerca y lo acompañó en todo momento. La KNVB respondió enseguida a De Telegraaf con un comunicado y lo apoyó de todas las formas posibles. Se estaba analizando cómo seguir de cara a la nueva temporada».

Dieperink, quien explicó con todo detalle a sus compañeros lo ocurrido en Inglaterra, volvió a arbitrar un amistoso el sábado. «Luego supe por periodistas que le volvían a gritar de todo. Parece normal, y eso que ya fue absuelto. La gente no imagina lo que provoca gritar o escribir esas cosas, sobre todo cuando no hay pruebas».

Nijhuis concluye recordando que Dieperink era muy apreciado por sus colegas: «Dentro del grupo de árbitros era un amigo para todos. Siempre llamaba si pasaba algo o si tenías una lesión. Era un chico encantador. Y entonces piensas: solo tenía 38 años y ya no está».

«Espero que quienes el sábado gritaron eso desde la banda, aunque fuera en broma, se pregunten qué están gritando y el impacto que puede tener en alguien», concluye el árbitro de Enschede.