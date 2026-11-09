Nijhuis, crítico con Makkelie: «Entonces no es penalti bajo ningún concepto»

Bas Nijhuis criticó el lunes en Vandaag Inside a Danny Makkelie, que el domingo señaló un penalti a favor del Feyenoord en su visita al sc Heerenveen (5-3). Según el árbitro, que se encuentra en rehabilitación, no era imprescindible señalar la pena máxima.

Tras media hora de juego, Givairo Read centró desde la derecha. El balón golpeó de forma desafortunada el brazo del jugador del Heerenveen Vasilios Zagaritis. Makkelie no quiso señalar penalti en un primer momento, pero cambió de opinión por recomendación de su árbitro asistente.

«No estaba del todo de acuerdo. Danny dijo que un brazo de apoyo tiene que estar hacia abajo. Pero este también es un brazo de apoyo», señaló Nijhuis mientras apoyaba visiblemente el brazo izquierdo.

«Danny dice que, para ser un brazo de apoyo, tiene que estar estirado justo debajo de ti. Pero si caes sobre el codo, también puede ser un brazo de apoyo», explicó el experimentado árbitro de Enschede. «Y entonces lo que importa es dónde te golpea el balón. Si te da en la mano o en el brazo extendido, señalas penalti. Pero si te da en el brazo de apoyo, no es penalti nunca jamás».

«El árbitro asistente recomendó señalar penalti y Danny le hizo caso. Y, por lo visto, el VAR también consideró que era penalti. E incluso si no fuera un brazo de apoyo, estaba cerca del cuerpo. En mi opinión, eso no es mano. Pero tengo curiosidad por saber qué dicen en Zeist», añadió Nijhuis.

El discutible penalti irritó al analista de ESPN Arnold Bruggink. «Esto lo decide el árbitro asistente. Makkelie no había señalado penalti, pero ¿dónde está el VAR? Aquí el VAR tiene que intervenir de verdad y decir: “Chicos, os estáis equivocando de lleno”. ¡Por favor!».

«Vaya, me parece realmente increíble», afirmó Bruggink, que comprende perfectamente que la polémica decisión del equipo arbitral provocara revuelo en las gradas. «¡De verdad que no entiendo nada!».