Tresoldi adelantó al Brujas en el minuto 25 con un gran gol de cabeza en el partido de la cuarta jornada de la fase de liga en el campo del PSV Eindhoven. Tras marcar en la derrota por 2-3 ante el Aston Villa en el estreno y firmar un espectacular triplete en la victoria por 4-3 en el campo del Inter de Milán, ya suma cinco goles para el conjunto belga en la presente temporada de la Champions League. Nunca antes un alemán había marcado más goles para un club no alemán en una misma edición de la competición.

Tresoldi, a quien pretenden varios grandes clubes, volvió a dar que hablar con su gol en Eindhoven. El internacional alemán sub-21 es una de las grandes promesas del fútbol alemán para el futuro, aunque sus raíces italianas también le permiten optar por Italia. En cualquier caso, Tresoldi quiere disputar la Eurocopa sub-21 del próximo verano con Alemania; lo que ocurra después sigue abierto.

El Brujas encajó el empate en Eindhoven el miércoles por la noche, en el minuto 54, por medio de Kodai Sano. Tresoldi y sus compañeros demostraron entonces su capacidad de reacción: Carlos Forbs marcó en el minuto 65 el gol de la victoria por 2-1. Así, el destacado club belga suma ya nueve puntos tras cuatro jornadas y, desde la novena posición, puede soñar con alcanzar los octavos de final. Los ocho primeros obtendrán el pase directo a esa ronda al término de la fase de liga, a finales de enero, mientras que los equipos situados entre los puestos 9 y 24 deberán superar antes una ronda intermedia.

¡La mayor victoria de la Champions League! El Como hace historia

El Como, debutante en la Champions League, también tiene buenas perspectivas de acabar entre los ocho primeros. Los italianos, dirigidos por el entrenador estrella Cesc Fàbregas, jugaron desatados en el campo del RC Lens y lograron una sensacional victoria por 9-1. ¡Histórica! Con ese resultado, el Como consiguió la mayor victoria de la historia de la Champions League. Hasta entonces, el Real Madrid (ante el Malmö en 2015) y el Liverpool (ante el Besiktas en 2007) compartían el récord con sendos triunfos por 8-0.

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Entre los goleadores estuvo Marc Oliver Kempf, exjugador de la Bundesliga, mientras que el delantero del Como Tassos Douvikas se convirtió en el hombre de la noche con un triplete. El noveno gol, que selló la victoria récord, lo marcó en el tiempo añadido Matteo Papaccioli, centrocampista de 18 años que había entrado desde el banquillo. Lo hizo en su primer partido con el primer equipo del Como y, por tanto, también en su debut en la Champions League.

El Como, que suma nueve puntos al igual que el Brujas, ascendió así a la cuarta posición. El club de la Serie A es el único equipo que compite con el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, en número de goles: los franceses lideran ese apartado con 20 tantos en los cuatro primeros partidos, pero el Como les sigue de cerca con 19. Una media increíble de más de 4,5 goles por encuentro. El equipo de Fàbregas ya había logrado victorias espectaculares ante el RB Leipzig y el Manchester United, ambas por 4-1.

Viktor Gyökeres, decisivo para el Arsenal

En el duelo entre los equipos menos favoritos, el Viking Stavanger se impuso al Sabah FK por 4-1. Los noruegos mejoraron así sus opciones de acabar entre los 24 primeros y conseguir un billete para la fase eliminatoria. El Arsenal, finalista de la pasada edición, cumplió por su parte con lo esperado en el campo del Slavia Praga, aunque por un ajustado 2-1, y ahora es tercero con diez puntos, por detrás de los dos únicos equipos que todavía no han cedido puntos: el PSG y el Real Madrid.

Un dato destacable del triunfo del Arsenal: Viktor Gyökeres, delantero que llegó a Londres procedente del Sporting de Lisboa en 2025 por 70 millones de euros, marcó en Praga apenas su segundo gol de la temporada entre todas las competiciones. Gyökeres anotó en el minuto 38 el momentáneo 2-0, después de haber asistido a Noni Madueke en el primer gol (9').