El internacional alemán sub-21 marcó tres goles para el equipo belga en la segunda mitad y se convirtió así en el alemán más joven en lograr un triplete en la Liga de Campeones. Con 22 años y 52 días, estableció esta marca y, con su actuación, también deslumbró a los medios italianos.









Tras el pitido final, Tresoldi respondió encantado a las preguntas de los periodistas, que volvieron a plantearle, como era de esperar, el tema de la selección nacional, ya que el delantero puede jugar tanto con Alemania como con Italia y Argentina. Tresoldi había anunciado recientemente que seguiría jugando para la DFB hasta el verano de 2027 y la Eurocopa sub-21. Ya ha hablado con los dos seleccionadores absolutos, Jürgen Klopp (Alemania) y Roberto Mancini (Italia). Sin embargo, aún no está decidido qué hará después del verano de 2027.

«Estoy satisfecho con mi trayectoria en la selección alemana», dijo Tresoldi, unas palabras que probablemente habrán alegrado a los responsables de la DFB. «Hay muchos delanteros mejores que yo, tanto en Italia como en Alemania», añadió. Sin embargo, actualmente no hay ningún delantero mejor en la sub-21 alemana: Tresoldi ya suma 16 goles en 27 partidos internacionales.

¿Quién intenta convencer a Nicolo Tresoldi?

«He hablado con Klopp, Mancini y las dos federaciones. Les he explicado cómo lo veo. Lo importante es que lo entiendan», explicó el jugador de 22 años al actualizar su situación con respecto a las selecciones. Según sus propias palabras, tiene el gran objetivo de levantar el trofeo con la sub-21 de Alemania en el torneo del próximo verano: «Mi padre ganó la Eurocopa sub-21 con Italia y ahora yo también quiero ganar ese título», afirmó.

Esta temporada, Tresoldi ya lleva nueve goles en once partidos oficiales con el Club Brujas. En 2025 fichó por el equipo belga procedente del Hannover 96 por 7,5 millones de euros, y desde entonces su valor de mercado ha aumentado hasta los 35 millones de euros.