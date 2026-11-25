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Nicolo Barella ha respaldado a Francesco Pio Esposito, joven promesa del Inter, y asegura que el delantero tiene todo lo necesario para triunfar al máximo nivel. El centrocampista también habló del regreso del capitán Lautaro Martinez mientras el Inter prepara una cita europea crucial.

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El ascenso de Pio Esposito

El centrocampista del Inter Nicolo Barella ha mostrado una enorme confianza en las cualidades del joven delantero Pio Esposito y considera que ya está demostrando su valía en los grandes escenarios. Esposito ha llamado la atención con sus actuaciones tanto con su club como con la selección, especialmente en sus recientes partidos internacionales con Italia. Barella destacó la versatilidad del joven y señaló que se desenvuelve con soltura tanto dentro como fuera del área.

«Creo que Esposito ya está mostrando su potencial, pero tiene margen de mejora. Puede hacerlo todo y lo hace bien, dentro y fuera del área. Tenemos que aprovecharlo. Demostró su valía con la selección, incluso ante un rival como Francia. También quiero felicitarlo por la constancia con la que ha trabajado desde que está aquí y por cómo ha escuchado los consejos», afirmó Barella en una entrevista con TNT Sports Mexico, según recoge TUTTOmercatoWEB.

Barella pide prudencia con Esposito

Barella rebajó enseguida la creciente expectación en torno a Pio y pidió prudencia ante las comparaciones del joven delantero con leyendas italianas como Christian Vieri y Luca Toni. Aunque reconoció su prometedor comienzo, el centrocampista subrayó que todavía le queda mucho camino por recorrer antes de que se le pueda mencionar junto a nombres tan ilustres.

Pese a reconocer su indudable potencial, Barella dejó claro que Pio necesita espacio para desarrollarse sin cargar con el peso de comparaciones de semejante calibre.

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«¿Se parece en algo a Toni o a Vieri? Estamos hablando de jugadores que han hecho historia. Pio todavía tiene mucho que demostrar, pero ha empezado muy bien. No hay comparación posible y le deseo lo mejor», añadió.

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El regreso de Lautaro

El Inter recibe un impulso con el regreso de Lautaro Martinez, a quien Barella considera fundamental para la identidad y el éxito del equipo. Mientras el Inter prepara su duelo de Champions League contra el Stuttgart, la disponibilidad de su capitán supone un importante refuerzo anímico y táctico. Barella reconoció que otros jugadores han dado un paso adelante durante la ausencia del argentino, pero que su presencia sigue siendo insustituible por su liderazgo y su trayectoria internacional.

«Lauti es nuestro capitán, el que más ha ganado a nivel internacional y una pieza muy importante del equipo. Sin embargo, en el fútbol hay que tener tiempo para recuperarse, y quienes jugaron en su lugar lo hicieron muy bien. Pero ahora que ha vuelto, estamos muy contentos de esperarlo en el campo», explicó Barella.

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Bellingham como inspiración

Al hablar del fútbol actual, Barella reveló su admiración por Jude Bellingham, estrella del Real Madrid. El internacional italiano describió al inglés como el jugador más completo al que se ha enfrentado y destacó su capacidad para influir en todas las fases del juego. Barella admitió que siempre intenta aprender de otros futbolistas del continente, independientemente de la atención mediática que reciban, para perfeccionar su propio juego en el centro del campo del Inter.

«En el fútbol actual me gusta fijarme en todos los jugadores; se puede aprender algo de cualquiera, incluso de los que reciben menos elogios. Probablemente, mi favorito ahora mismo sea Bellingham porque sabe hacerlo todo. Es un jugador completo y, cuando juegas contra él, te das cuenta», señaló Barella.