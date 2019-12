Nicolás Muñoz sin definir su futuro

El atacante de El Vencedor no sabe si seguirá jugando al fútbol.

Nicolás Muñoz terminó como goleador del Apertura 2019 con 19 anotaciones, dos más que Brayan Gil, el atacante de FAS. El delantero panameño no sabe si seguirá jugando profesionalmente, contó en el programa “Guiri Guiri”.

“Sí he pensado (en retirarse). Hay cosas que a veces te decepcionan, que no te den los méritos, pero quiero estar en mi casa, con mi familia, y luego tomar la decisión de si vuelvo o no”, dijo Muñoz.

Sobre la eliminación de El Vencedor en el torneo dijo: “Ahí empezamos a mostrar falencias que no teníamos, luego perdimos en Sonsonate de una manera muy tonta. Las derrotas con Jocoro y 11 Deportivo en casa pesaron”.

También dejo un recado a los jugadores de la Selección Nacional que se vieron involucrados en actos de indisciplina en Santa Lucia: “Nosotros los futbolistas profesionales podemos hacer de todo, pero debemos saber cuándo y dónde. Cuando vengo de Panamá, me olvido de cosas que no me ayudarán a estar vigente en el equipo”.