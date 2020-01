Nicolás Muñoz levanta la mano para jugar ante FAS

El delantero se está recuperando de una lesión en la cabeza.



A Nicolás Muñoz le dieron tres puntadas en la herida que sufrió en la cabeza, producto de un choque que tuvo con el portero de Municipal Limeño Manuel González, el fin de semana pasado, en el juego que Águila perdió 2-0. Pese a la gravedad de la lesión, la parte médica sólo dio tres días de reposo, y hoy se incorpora a los entrenamientos.

“Tres días de incapacidad me dieron y he tratado de moverme un poco para no estar parado. He estado yendo a los entrenos con trabajo diferenciado, combinado con el gimnasio y no tenido mayores problemas”, indicó el panameño.

El delantero quiere jugar ante FAS el próximo domingo, en el estadio Juan Francisco Barraza: “Me voy sintiendo muy bien, mejor de lo que esperaba y ahora solo estoy esperando poder recibir el alta médica para poder entrenar y saber si puedo estar para el clásico nacional”.