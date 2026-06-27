Nico Williams está furioso con una persona: «Hoy es uno de los días más difíciles de mi vida»

España se clasificó como primera de grupo en la noche del viernes al sábado. La alegría se vio empañada por la lesión de Nico Williams, quien sufrió una dura falta de Nicolás de la Cruz y mostró su frustración en redes.

Uruguay, bicampeón del mundo, se marchó eliminado tras perder y quedar sin puntos. En los minutos finales su frustración creció y acumuló faltas duras, además de la roja a Agustín Canobbio.

Williams fue una de las víctimas de ese juego duro y sufrió una lesión tras una entrada de De la Cruz. El delantero del Athletic Club está furioso.

«Hoy es uno de los días más difíciles de mi vida. Me he vuelto a lesionar tras un año muy duro, en el que las lesiones ganaron muchas batallas, pero no la guerra. Lo he superado con trabajo duro, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad».

«Ha sido un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y miedo. No sabía cuándo podría volver a jugar sin dolor ni cuándo retomar mi vida normal. Incluso aprendí a vivir con el dolor en cosas sencillas como ir al baño, subir al coche o disfrutar de la vida cotidiana».

Durante su recuperación tuvo un objetivo claro: «Redescubrir el placer de jugar al fútbol y recuperar mi sonrisa. Sin diversión y felicidad, no rindo al máximo».

Luego analiza la falta que lo deja otra vez fuera: «Ayer volví a lesionarme porque un rival, frustrado, reaccionó de forma innecesaria. Se podía haber evitado».

Concluye con tono combativo: «Pero ni siquiera esto me detendrá. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré adelante. He luchado hasta el último momento para volver a lo que más me gusta: jugar al fútbol, ser feliz y hacer felices a los demás. La historia aún no ha terminado. Nos veremos lo antes posible en este Mundial».

España jugará el jueves en Los Ángeles. Aún no sabe quién será su rival en octavos: Austria o Argelia, que luchan por el segundo puesto del grupo J.