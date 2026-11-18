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Argentina lanzó un contundente aviso en Córdoba: marcó siete goles ante una Costa Rica desbordada y dejó atrás la derrota del fin de semana. Las jóvenes promesas Nico Paz y Julián Álvarez lideraron una actuación implacable que exhibió la profundidad del talento ofensivo de los campeones del mundo.

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Paz y Álvarez lideran el ataque con eficacia

Argentina salió decidida a dar un golpe sobre la mesa desde el pitido inicial en Córdoba y dejó rápidamente atrás la derrota por 2-1 del sábado ante Uruguay. La joven promesa Paz prolongó su extraordinario momento de forma y abrió el marcador a los ocho minutos. El delantero del Como se ha convertido en una pieza clave del esquema de Lionel Scaloni y ya ha marcado en cuatro de sus últimos cinco partidos internacionales con la selección.

Álvarez tuvo una influencia similar y mostró el instinto goleador que lo ha convertido en un habitual del once inicial. Después de una racha en la que solo marcó dos goles en 15 partidos, el delantero ha recuperado el olfato goleador en el momento oportuno. Álvarez firmó su segundo tanto de la noche justo antes del descanso y aseguró que Argentina se marchara a los vestuarios con una ventaja de 4-0 que reflejaba su dominio absoluto sobre los visitantes.

La velocidad y la precisión del ataque argentino dejaron sin respuestas a la defensa costarricense durante toda la primera mitad. Cada vez que los locales avanzaban desde el centro del campo, parecían capaces de marcar. Paz y Álvarez se compenetraron a la perfección para aprovechar los espacios que dejaba un rival superado. La actuación recordó la flexibilidad táctica de la que sigue disponiendo Scaloni incluso sin poder contar con quien fuera su gran referente.

Mastantuono brilla mientras crece la ventaja

El equipo local no levantó el pie del acelerador tras la reanudación y Franco Mastantuono pasó a ser protagonista. El centrocampista, cedido actualmente por el Real Madrid a la Fiorentina, demostró por qué está tan bien considerado al marcar el quinto gol en el minuto 48. Su calidad técnica y su visión de juego mantuvieron la presión sobre Costa Rica, que tuvo dificultades para conservar la posesión o mantener un mínimo de orden defensivo.

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Alexis Mac Allister también se sumó a la goleada en los últimos compases al marcar el sexto tanto de la noche, cuando la diferencia de calidad entre ambos equipos era cada vez más evidente. Mastantuono cerró después la histórica victoria con su segundo gol, en el minuto 88. Fue una actuación completa que dejó a la afición de Córdoba celebrando la llegada de una nueva generación de talento.

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La transición hacia la era posterior a Messi

El encuentro tenía una importancia especial: era el primer partido de envergadura de Argentina desde la retirada de Lionel Messi. El legendario futbolista, que se despidió tras disputar un último partido de homenaje en octubre, dejó un enorme vacío en la plantilla, pero estos siete goles sugieren que la nueva generación está preparada para dar un paso adelante. Scaloni ha dedicado el último mes a integrar a jugadores más jóvenes en su sistema para garantizar que el equipo siga compitiendo al máximo nivel.

La victoria permite cerrar un año extraordinariamente intenso para la selección. Aunque sigue doliendo la derrota ante España en la final del Mundial a principios de 2026, la irrupción de jugadores como Paz y Mastantuono invita al optimismo de cara al futuro. El cuerpo técnico estará especialmente satisfecho por la intensidad y la disciplina táctica que mantuvo el equipo pese a los numerosos cambios realizados durante la segunda mitad.

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Scaloni hace balance de un año de cambios

Cuando el árbitro señaló el final y confirmó la goleada por 7-0, Argentina pudo echar la vista atrás y contemplar un año de profunda transformación. La transición de un equipo construido alrededor de una única superestrella a otro más colectivo y de presión alta parece cobrar impulso. Con Álvarez de nuevo certero ante la portería y una importante aportación goleadora del centro del campo, la evolución táctica bajo Scaloni sigue siendo una de las historias más interesantes del fútbol internacional.

Costa Rica, por su parte, tendrá que recomponerse rápidamente tras una noche en la que fue superada en todas las facetas del juego. Para los campeones del mundo, la atención se centra ahora en los próximos compromisos oficiales, en los que buscarán aprovechar este impulso. El resultado advierte al resto del mundo de que Argentina sigue siendo una potencia temible, capaz de desplegar un fútbol ofensivo demoledor independientemente de quién lleve la célebre camiseta con el número diez.