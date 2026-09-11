Tras su debut en la Liga de Campeones con el Como, el jugador argentino Nico Paz reveló el motivo por el que prefirió al conjunto italiano antes que regresar al Real Madrid.

El Real Madrid estaba decidido a recuperar a Nico Paz durante el verano de 2026, y el club blanco había comunicado al jugador su deseo de hacerlo.

Sin embargo, el jugador argentino tenía otros planes, ya que consideraba que, con la actual plantilla del equipo, que incluye a futbolistas como Bernardo Silva, Arda Güler y Jude Bellingham, no obtendría los minutos necesarios para seguir progresando.

Tras analizar la situación, el centrocampista decidió continuar su trayectoria con el Como y el entrenador Cesc Fàbregas, después de que el club italiano aceptara pagar 60 millones de euros para hacerse con sus servicios de forma definitiva.

No obstante, el Real Madrid se reservó el derecho de recompra de Nico Paz por 80 millones de euros el próximo año, porque no quiere perder el control sobre él.

El diario As publicó las declaraciones de Nico Paz, tras la victoria del Como sobre el Leipzig por 4-1: "Pensé que aquí estaría donde más podría desarrollarme".

Y añadió: "Creo que tomé la decisión correcta al quedarme en el Como, y estoy contento de haberlo hecho".

El centrocampista también habló sobre el partido, y dijo: "Fue una noche histórica. Hicimos un partido increíble. Estábamos muy motivados para disputar este encuentro. Creo que lo afrontamos de la mejor manera posible. Estamos muy contentos con el partido que hicimos".

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