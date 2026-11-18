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Nico Paz ha restado importancia a las sugerencias de que está listo para heredar el legendario dorsal 10 de Lionel Messi. El mediapunta del Como fue el protagonista el martes por la noche: marcó dos grandes goles en la primera parte y Argentina goleó 7-0 a Costa Rica en un amistoso internacional en Córdoba.

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Paz acapara los focos en Córdoba con su eficacia

Paz fue el protagonista en Córdoba, donde el equipo de Lionel Scaloni cerró el año natural con una victoria contundente en el estadio Mario Alberto Kempes . El mediapunta del Como abrió el marcador en el minuto siete al culminar con un potente zurdazo un contraataque iniciado por Julian Alvarez y Enzo Fernandez que dejó sin opciones a Patrick Sequeira. Firmó su segundo gol poco antes del descanso con un fuerte disparo de derecha, una muestra de su versatilidad, antes de que Franco Mastantuono lo sustituyera en el descanso.

«Estoy muy feliz. Representar esta camiseta es lo máximo. Sobre todo en días como hoy, con toda la gente y todo el cariño que se ha sentido. Muy feliz», declaró a TyC Sports. El joven añadió: «Poco a poco me voy encontrando mejor y disfruto más en el campo. Creo que tenemos un equipo de una calidad increíble y para mí es más fácil hacer en el campo el juego que hago en mi club. Los jugadores que tenemos tienen una calidad increíble, hacen que todo sea mucho más fácil y es increíble poder jugar con este equipo».

Resta importancia a la presión del dorsal 10

Aunque actualmente lleva el dorsal 18, cada vez son más quienes piden que Paz herede el emblemático 10 que dejó vacante Lionel Messi tras su retirada. El rendimiento del futbolista de 22 años con la selección ha sido extraordinario: su doblete ante el conjunto centroamericano eleva su cuenta reciente a cinco goles en sus últimos cinco partidos. Desde el Mundial de 2026, Paz se ha convertido en una pieza fundamental de Argentina, con goles ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. Esta frecuencia goleadora ha propiciado comparaciones con los grandes, pero el creativo centrocampista sigue centrado en el esfuerzo colectivo, no en los reconocimientos individuales ni en los dorsales históricos.

«La verdad es que no pienso en eso. Pienso en disfrutar de días como hoy y divertirme en el campo, porque lo que más me gusta es jugar al fútbol y, además, representar a la selección y a tanta gente... Juego por eso y quiero seguir haciéndolo», afirmó con rotundidad.

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El respaldo del vestuario

Aunque Paz se muestre reacio a hablar del cambio de dorsal, sus compañeros han sido mucho más explícitos sobre su potencial. Tras una victoria anterior ante Bolivia, el portero Emiliano Martinez preguntó en redes sociales si Paz era el «nuevo número 10». Rodrigo De Paul también lo elogió tras la despedida definitiva de Messi ante Benín: dio la bienvenida al joven al grupo de creadores de juego con un mensaje en el que lo calificó de «maestro» del fútbol al que el equipo llevaba esperando.

Valentin Barco, jugador del Chelsea y amigo íntimo de Paz, también ha apoyado públicamente la posibilidad de que lleve ese dorsal. Después de compartir habitación con el mediapunta durante más de 50 días en el Mundial, Barco conoce bien su talento. «Del juego de Nico me gusta todo. Me gusta mucho cómo juega. Espero que le den el 10, me gustaría», reveló Barco.

Un futuro prometedor para Argentina

Es difícil ignorar la progresión estadística del futbolista nacido en Santa Cruz de Tenerife, que ha marcado cuatro goles en apenas 48 días durante un intenso periodo internacional. El único partido de esta prolífica racha en el que no marcó fue una derrota por la mínima ante Uruguay en La Bombonera. Con cada actuación se le ve más cómodo en la selección absoluta y se compenetra con figuras consolidadas como Julian Alvarez y Enzo Fernandez para mantener a Argentina como una potencia mundial en la era posterior a Messi. Mientras Argentina mira hacia la temporada 2027, seguirá abierta la pregunta de quién llevará la camiseta más famosa de la historia del fútbol.