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Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

«¿Nico Paz, el heredero de Messi?»: Argentina golea a Bolivia en su primer partido tras el Mundial

Argentina vs Bolivia
Argentina
Bolivia
Amistosos
N. Paz
L. Messi
Argentina
Bolivia

El primer partido en la era post-Messi

La selección de Argentina goleó a su homóloga de Bolivia por 4-0, en la madrugada de este jueves, en un partido amistoso.

El combinado argentino marcó dos goles en cada tiempo, a través de Lautaro Martínez (min. 19), Nicolás Paz (min. 29), Cristian Romero (min. 53) y José Manuel López (min. 86).

Este fue el primer encuentro que disputó la selección argentina tras su derrota en la final del Mundial 2026 ante España el pasado julio.

La selección argentina disputará dos amistosos adicionales, ya que se enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y después a Benín el próximo martes.

Messi, de 39 años, había anunciado su retirada del fútbol internacional el mes pasado, pero vestirá la camiseta de Argentina por última vez en un partido de despedida ante Benín.

El brillo de Nico Paz

El primer día de una nueva era fue testigo del lucimiento de Nico Paz, pues Lionel Scaloni le dio la oportunidad de jugar como titular en el primer encuentro tras la final del Mundial, y el jugador del Como demostró que merecía ese papel.

Lo más destacado de lo que ofreció durante su presencia en el campo fue un golazo y una asistencia de pelota parada.

Argentina ofreció su mejor nivel en Córdoba, presionó con fuerza a Bolivia, no le dejó ninguna oportunidad y fue contundente de cara a la portería.

Paz estuvo muy activo en el último tercio del campo, lideró el ataque con gran habilidad y demostró que merecía tener una oportunidad en la nueva era tras la retirada de Messi.

Tras su sustitución en el segundo tiempo, los ataques de Argentina no tuvieron el mismo peligro ni la misma regularidad.

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