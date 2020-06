Nico Gaitán no renueva con Lille y quedará libre otra vez

Por el impacto de la pandemia, el club francés y el jugador argentino acordaron no extender el contrato que los vincula. ¿Hará un intento Boca?

Nicolás Gaitán dejará cuando su contrato termine a fines de junio debido al impacto de la pandemia del coronavirus. El club francés arregló, de mutuo acuerdo con el futbolista, no extender el vínculo que los une.

El extremo argentino de 32 años jugó apenas cuatro partidos, todos ingresando desde el banco, antes de que se suspendiera la temporada de la en marzo y finalmente se cancelara el mes siguiente en medio del brote de COVID-19.

"A la luz de la situación actual con respecto a COVID-19, Nicolas Gaitan no continuará su aventura con Les Dogues. LOSC quisiera agradecer a Nico por sus esfuerzos durante los meses que pasó con nosotros y le deseamos todo lo mejor en el futuro", se explicó a través de un comunicado del club.

🔴 Devido à situação (Covid-19), Nicolás Gaitán não irá continuar sua a aventura com o @LOSC_PT.



Gaitan publicó en Instagram: "Debido a la situación actual, hemos decidido por mutuo acuerdo no utilizar la opción de extensión en mi contrato. Agradezco a los jugadores, a la gente y a todo el club por la forma en que me recibieron y me trataron durante mi estadía en Lille".

Antes de aterrizar en a principios de año, Gaitán ya venía de quedar libre del de la , donde jugó durante el 2019. En ese momento, estuvo muy cerca de regresar a Boca tras 12 años: Christian Gribaudo, candidato a presidente por el entonces oficialismo, había anunciado en diciembre que tenía todo acordado para que el futbolista se incorporara al Xeneize en caso de ganar las elecciones. Finalmente, se impuso la lista de Jorge Ameal y el ex- terminó arreglando con el Lille.

Ahora, nuevamente con el pase en su poder, restará saber si el Consejo de Fútbol de Boca encabezado por Juan Román Riquelme estará interesado en intentar repatriar al ex-Benfica.