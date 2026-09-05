Nico e Iñaki Williams guían al Athletic Club a una amplia victoria sobre el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid sufrió este sábado su primera derrota de la temporada en LaLiga. En Bilbao, el Athletic Club fue claramente superior por 3-0 gracias a los goles de Nico Williams y Robert Navarro justo después del descanso y a un tanto de Oihan Sancet en los instantes finales. El Atlético suma siete puntos tras cuatro partidos, mientras que el Athletic tiene seis de cuatro.

En el Atlético, Julián Álvarez empezó en el banquillo, algo poco sorprendente. El argentino quiso marcharse durante prácticamente todo el verano, pero su club no atendió su deseo y le mantuvo sujeto a su contrato, que se extiende hasta mediados de 2030.

Sí hubo un puesto en el once para el ex del Feyenoord Dávid Hancko, que formó en el centro junto a Marc Pubill. El 0-1 pudo haber llegado muy pronto por medio de Lee Kang-in. El surcoreano rozó el gol tras una gran conducción, pero su disparo se marchó fuera por poco.

En un partido con pocas ocasiones, Álex Baena fue el siguiente que pudo haber aparecido en el marcador. Su intento fue desactivado con brillantez por su compatriota Unai Simón.

Justo después del descanso, el Athletic golpeó con dureza. El disparo de Iñaki Williams llegó al área en el momento justo para su hermano pequeño Nico, que dejó sin opciones a Jan Oblak con un cabezazo a bocajarro: 1-0.

Apenas dos minutos después, el marcador de San Mamés ya reflejaba el 2-0. Iñaki Williams asistió a Navarro, que tras un magnífico recorte dentro del área definió con la izquierda al palo largo.

Poco antes del final, el Athletic hizo incluso el 3-0. Un centro desde la derecha solo pudo ser despejado a medias por el suplente del Atlético Johnny Cardoso, que vio cómo Sancet mandaba el balón rechazado al fondo de la red: 3-0.



