Nico Díaz, ¿primer refuerzo de Mazatlán FC?

El defensa chileno, que estuvo cerca de Colo Colo, confirmó que ya lo contactaron para la nueva franquicia de Sinaloa.

Lo inevitable parece ser cada vez más real en la . La llegada de una franquicia nueva es prácticamente un hecho y los primeros refuerzos de Mazatlán FC confirman al club que sustituirá a .

Nico Díaz, defensor y seleccionado chileno, aceptó que ya tiene listas sus maletas para jugar en . El de 21 años fue prestado por Morelia a y, tras acabar su cesión, no pisará Michoacán y llegará directamente al norte del país.

¡Los más CAROS de Latinoamérica! 🤑🤑🤑



Estos son los 10 clubes con mayor valor de mercado de América (millones de dólares)



Fuente: Transfermarkt pic.twitter.com/WRXSlGwbcD — Goal en español (@Goal_en_espanol) February 10, 2020

"Me dijeron que iba a ser un buen proyecto, porque en Sinaloa no hay un club profesional en Primera. Entonces, vamos a inaugurar el estadio nuevo que tienen ahí. Me parece bien", sentenció Díaz para La Tercera.

Más equipos

El chileno también habló sobre la reciente salida de Pablo Guede, quien lo llevara a Monarcas en primera instancia. El defensa confesó que esto lo ha desmotivado, pero que aún así confía en hacer bien las cosas con la nueva franquicia del balompié mexicano.