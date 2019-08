Nico Castillo trolleó al Chelo Alatorre en redes sociales

El delantero chileno protagonizó una nueva polémica, esta vez con el exdefensor de Pumas.

Nicolás Castillo sigue dando de qué hablar en las redes sociales. Y es que luego de burlarse de los "antiamericanistas" tras la derrota de las Águilas ante en la , ahora el chileno protagonizó una nueva polémica con Marcelo Alatorre, otro exjugador de Pumas.

"Ahora resulta que Nicolás Castillo es el mejor de no. Sé jugador pero sé humilde, no quieras matar a quien te dio de comer y la banda que te respaldó. Lo único que hiciste bien en México fue en CU. Soy un muerto que no logró nada pero en ponerme la camisa vas perdiendo 3-0", escribió el Chelo.

Ahora resulta que Nicolas castillo es el mejor de México no🤔

Se jugador pero se humilde no quieras matar a quien te dio de comer y la banda que te respaldo

Lo único que hiciste bien en México fue en C.U

Soy un muerto q no logro nada pero en ponerme la camisa vas perdiendo 3-0 — Marcelo alatorre (@MarceloAlatorre) August 15, 2019

A todo esto, el chileno respondió de manera irónica. "Totalmente de acuerdo con las primeras tres palabras de tu último párrafo. Nada más que agregar", escribió el delantero del América a través de su cuenta de Instagram. Las palabras a las que hizo referencia es en las que Alatorre mencionó: "Soy un muerto".