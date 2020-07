Nico Castillo cuestiona la capitanía de Fuenzalida en Universidad Católica

El 30 no aguantó que el Chapa alabara a la historia de Colo Colo y a los hinchas de la U: "El que no lo entienda así, no merece representarnos".

Nico Castillo explotó. El ariete del América de cuestionó la capitanía de José Pedro Fuenzalida en luego de que el Chapa dijera que es el equipo más grande del país y que Universidad de Chile tiene la mejor barra.

Mediante su habitualmente polémica cuenta de Instagram, el goleador que ama a la UC emitió la siguiente declaración:

¡El capitán tiene que tener la convicción que defiende a los colores más importantes! ¡No hay títulos, no hay historia, no hay absolutamente NADA que esté por sobre la camiseta que representas! Por respeto al club y a su GENTE. Da igual con quien compitas. Tu equipo es el número uno en todos los ámbitos. Ese es el capitán que me refleja. El que no lo entienda así, no merece representarnos. ¡Esto es Católica CTM!

Chapitán ha sido campeón 7 veces con los Cruzados, además de contar con los primeros dos títulos de con la Selección de , en la que comparte camarín con Castillo.

"Tengo mi visión del fútbol y si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo está entre los equipos más grandes y más populares del país. Eso lo dice la historia y los títulos. Católica es la mejor institución, de eso no hay duda, y la U en tema de barra tiene la barra más grande del país. Genera ciertas controversias, pero la gente se queda con el título. Entiendo que cada uno tiene su visión, pero trato de no involucrarme porque se genera cierta polémica. Pero yo tengo mi opinión y no voy a cambiarla porque la gente quiera opinar o no le guste", fue la frase del Chapa -en DirecTV- que, a la larga, sí generó polémicas electrizantes: aparte del Nico, muchos hinchas cruzados cuestionaron la jineta del 19.