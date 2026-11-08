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El delantero del Werder Bremen Niclas Fullkrug causó un gran revuelo tras la ajustada derrota de su equipo por 1-0 ante el VfB Stuttgart el sábado por la tarde. El veterano atacante, que llegaba al encuentro en un estado de forma sensacional, reaccionó con furia durante una comparecencia ante los medios después del partido cuando la conversación se alejó de lo sucedido en el campo.

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La frustración se apodera del referente del Werder

Fullkrug no estaba para cortesías tras la frustrante derrota del Bremen ante el Stuttgart. Pese a llegar al encuentro como máximo goleador de la Bundesliga, el delantero de 33 años vio cómo su impresionante racha goleadora de siete partidos llegaba a un abrupto final en el MHP Arena. La derrota pesó sobre el atacante, que quedó en el centro de atención durante una intervención prevista en el Aktuelles Sportstudio de ZDF.

La tensión aumentó cuando el periodista Florian Zschiedrich intentó llevar la conversación hacia el reciente reconocimiento internacional de Fullkrug. Tras recibir una nueva convocatoria con la selección alemana por primera vez en más de un año, muchos esperaban que el delantero afrontara con ilusión la oportunidad de jugar a las órdenes del nuevo cuerpo técnico. Sin embargo, el momento elegido para las preguntas resultó inoportuno, dadas las emociones aún a flor de piel por el resultado en la competición nacional. «Un poco de respeto. Acabamos de perder un partido. Ahora mismo no estoy pensando en eso», dijo Fullkrug a ZDF cuando le preguntaron por la importancia de su convocatoria, según recoge Sky Germany.

Fullkrug no quiere hablar de la selección

El delantero insistió en que los próximos partidos de la Liga de Naciones contra Serbia y Países Bajos eran lo último en lo que pensaba. La irritación de Fullkrug era evidente mientras intentaba explicar su postura al periodista y recalcaba que, por su actuación, el equipo merecía algo mejor que una derrota. No quería que el logro individual de recibir una convocatoria eclipsara lo que consideraba un fracaso colectivo aquella noche.

«Eso no me interesa ahora mismo. No quiero ser grosero, pero acabamos de perder 1-0 contra el Stuttgart, aunque hemos jugado un buen partido. No estoy pensando en la semana que viene, eso no me interesa ahora mismo», afirmó con firmeza.

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Un final abrupto para la entrevista

Pese a que el jugador había dejado claro que no quería hablar de la selección, Zschiedrich intentó volver al tema una última vez. Fue la gota que colmó el vaso para Fullkrug, que decidió que ya había oído suficiente. Sin esperar más aclaraciones, la estrella del Werder tomó la decisión de abandonar aquella incómoda situación ante las cámaras. «No, gracias, ciao», dijo Fullkrug antes de dejar el micrófono sobre la mesa.

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En un último gesto de cortesía profesional, pese a su evidente enfado, el delantero estrechó la mano del periodista antes de alejarse de la zona de entrevistas. Su repentina marcha dejó atónitos al equipo del programa y a los espectadores en sus casas, en uno de los momentos más incómodos después de un partido en lo que va de temporada.

Un largo camino de regreso a la DFB

El regreso de Fullkrug a la selección es una noticia destacada en el fútbol alemán, especialmente por su prolongada ausencia del equipo. Su última convocatoria fue en septiembre de 2025, con Julian Nagelsmann, mientras que su partido más reciente con Alemania se remonta a la fase final de la Liga de Naciones de junio de 2025. En aquel torneo disputó el encuentro por el tercer puesto, que terminó con una derrota por 2-0 ante Francia.

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También se ha puesto el foco en su registro goleador con la selección: su último tanto internacional llegó en septiembre de 2024, en una contundente victoria por 5-0 sobre Hungría. Pese a esa sequía con Alemania, su rendimiento con el club esta temporada es incuestionable. Fullkrug ya ha marcado 12 goles en solo 10 partidos oficiales con el Werder Bremen, una muestra de que sigue siendo uno de los definidores más certeros de la Bundesliga pese a quedarse sin marcar este fin de semana en Stuttgart.