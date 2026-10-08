Según informa la Gazzetta dello Sport, el brutal fallo de Woltemade desde menos de cinco metros en el minuto 59 del partido de la Nations League de la selección alemana contra Serbia (2:0) provocó "fruncimientos de ceño" en la Vecchia Signora.

No solo por eso la Juve querría volver a buscar un delantero ya en invierno y estudiar alternativas a Woltemade.

Como sigue informando la Gazzetta, Woltemade simplemente no se ajusta al perfil que desea el entrenador Luciano Spalletti, lo que dejaría su fichaje, por cierto, del delantero espigado y técnicamente dotado bajo una luz sumamente cuestionable.

Según esa información, Spalletti habría comentado internamente que con Kenan Yildiz, aún lesionado en la actualidad, Kerim Alajbegovic y Nico Gonzalez ya tiene a tres jugadores que pueden ocupar la posición preferida de Woltemade como mediapunta.

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Por eso, Brian Brobbey, del AFC Sunderland, sería un candidato para el mercado invernal. Según la Gazzetta, también figuran en la lista Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Folarin Balogun (AS Monaco) y Antonio Raimondo (Frosinone).

¿Por qué Woltemade ya no ha marcado goles en el Newcastle United?

Woltemade se había marchado en el verano de 2025 al Newcastle United por 75 millones de euros, después de una temporada brillantísima en el VfB Stuttgart, pero allí perdió rápidamente su puesto de titular tras un gran inicio. Bajo las órdenes del entonces entrenador Eddie Howe, la posición de Woltemade fue retrasándose de manera paulatina, motivo por el que él mismo llegó a decir en algún momento que actualmente actuaba más como interior que como un verdadero jugador ofensivo.

En consecuencia, su producción goleadora fue bastante pobre a lo largo de su temporada de debut con las Urracas. Woltemade se defendió especialmente de las críticas en ese sentido antes del Mundial en Estados Unidos. "De mí se espera un gol o una asistencia en cada partido. Pero si no juego en ataque, para mí es claramente más difícil llegar a las zonas de peligro", dijo, por ejemplo, al stern: "La dureza de las críticas y la inquietud asociada en torno a mi persona sí me sorprendieron. Entonces se decía: ¿Por qué Nick marca tan pocos goles? ¿Por qué no da más asistencias? Esas eran las preguntas equivocadas, y no me parecieron del todo justas".

Después del Mundial, todo debía ir mejor para Woltemade con un nuevo entrenador. Matthias Jaissle sustituyó al sorprendentemente dimitido Howe y se dice incluso que pidió consejo al técnico del VfB, Sebastian Hoeneß, sobre cómo utilizar mejor a Woltemade. Pero la paz no duró mucho.

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¿Preparó Newcastle su traspaso "a espaldas de Woltemade"?

Según Sport Bild, el propio Woltemade no buscaba cambiar de club, pero estaría "muy molesto" cuando se encontró en el banquillo al inicio de la temporada en el partido en casa contra el FC Liverpool. El jugador de 24 años se habría preguntado seriamente si bajo Jaissle iba a desempeñar algún papel, sobre todo porque, al parecer, el estilo de juego del técnico con muchos balones largos no le gustaba en absoluto.

Según el informe, la sospecha de Woltemade no iba, al parecer, nada desencaminada. Jaissle no habría quedado satisfecho con el rendimiento de su compatriota alemán en la pretemporada, escribe Sport Bild. Además, el club habría intentado impulsar un traspaso "a espaldas de Woltemade".

Finalmente, Newcastle acordó una cesión con la Juve sin opción de compra. En la Serie A, Woltemade sumó inicialmente tres apariciones breves, mientras que en la Europa League contra el NEC Nijmegen fue titular y marcó desde el punto de penalti.



