"Ni siquiera sabe quién es": ¿cómo vive el portero de Andorra tras el accidente mortal?

Jesús Owono atraviesa un estado de desplome psicológico tras su trágico choque con Jesús de Miguel, que falleció con tan solo 30 años.

El delantero del Tenerife De Miguel falleció la mañana del pasado martes, a consecuencia de un "traumatismo torácico accidental", tras un choque involuntario con Owono, portero del Andorra, mientras se lanzaba a despejar un balón en los últimos minutos de un partido disputado la noche del lunes.

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El trágico suceso provocó la suspensión del partido y sumió al fútbol español en el luto. Según informes de prensa, Owono, de 25 años, quedó profundamente afectado por lo ocurrido.

El portal "The Athletic" recogió las declaraciones de una fuente cercana a uno de los compañeros del portero: "Owono está destrozado, recluido en su casa y aislado del mundo. En este momento, ni siquiera sabe quién es".

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se comprometió a brindar apoyo psicológico a Owono, mediante la organización de sesiones especializadas para ayudarle a superar las secuelas del suceso.

El comunicado del portero

Tras la muerte de De Miguel, Owono emitió un comunicado a través de su club, en el que dijo: "Estos son los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras, y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor inmenso por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todos los que le querían".

Y añadió: "Sé que hay muchas cosas que afrontar, y afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero en este momento, sinceramente, no puedo pensar en nada que no sea Jesús y el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús".

Owono había sido expulsado a causa del choque, y comenzó a abandonar el terreno de juego antes de regresar para interesarse por De Miguel, mientras el cuerpo médico se apresuraba a prestar los primeros auxilios al delantero.

Por su parte, Lautaro Spatz, compañero de Owono en el Andorra, reveló que el equipo ha quedado "completamente destrozado" por el suceso, y declaró en un comunicado: "Hay momentos en los que el fútbol pierde su sentido. Momentos que dejan una huella para siempre y que te hacen comprender lo frágil que es la vida. Lo que hemos vivido es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Una tragedia que nos ha dejado completamente destrozados, sin palabras, y con una tristeza difícil de explicar".