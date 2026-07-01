Ni siquiera Messi lo ha conseguido... Mbappé logra una marca excepcional en la historia del Mundial

Kylian Mbappé brilló en el Mundial 2026 al marcar dos goles que dieron a Francia un 3-0 sobre Suecia en la ronda de 32.

Con estos tantos, Mbappé llegó a seis en el Mundial 2026 y empató a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores. Además, el francés de 27 años acumula 18 goles en su carrera en la competición, a solo uno del récord histórico.

Esta doblete le marcó varios récords, según distintas plataformas de análisis.

Según Squawka, es el único futbolista en la historia del Mundial con al menos dos goles en siete partidos distintos; ni siquiera Messi, el máximo anotador, lo consiguió.

Sus dobletes han sido ante Argentina (2018 y 2022), Dinamarca (2022), Polonia (2022), Senegal (2026), Irak (2026) y Suecia (2026).

Opta añade que es el segundo madridista con seis tantos en una sola Copa, tras Davor Šuker en 1998.

Además, los clubes de La Liga suman ya 13 goles en esta edición, liderados por el Barcelona (16 en 1994) y el Real Madrid (13 en 2026), gracias al doblete de Mbappé hoy.