Desde el domingo, Baena es el primer futbolista que logra, de forma consecutiva, el Europeo, la plata olímpica y el Mundial. Solo otros dos jugadores han conquistado estos tres títulos: Lionel Messi y Ángel Di María.

Sin embargo, no lo consiguieron de forma consecutiva. Messi y Di María se proclamaron campeones olímpicos juntos en 2008, ganaron la Copa América en 2021 y 2024, respectivamente, y el título mundial en 2022.

Baena, centrocampista del Atlético de Madrid desde 2025, debutó con España en septiembre de 2023. Tres meses después entró en la lista de España para la Euro 2024, donde tuvo un papel secundario: disputó unos minutos contra Italia y Albania (ambos 1-0) en la fase de grupos, pero puede llamarse campeón de Europa.

En 2024 se proclamó campeón de Europa y luego campeón olímpico.

Poco después, con 23 años, disputó los Juegos Olímpicos, donde fue titular, marcó dos goles y dio una asistencia en cinco partidos; incluido el tanto de la final ante Francia, ganada 5-3 en prórroga.

En el Mundial, pese a una primera temporada irregular en el Atlético, fue clave para la selección campeona: entró en el once tras el empate inicial ante Cabo Verde y actuó en la banda izquierda en los siete partidos siguientes. En el cierre del grupo ante Uruguay anotó el 1-0 y en dieciseisavos frente a Austria asistió el 2-0 de Pedro Porro. En la final contra Argentina, resuelta por el gol de oro de Ferran Torres en el 106, disputó 75 minutos antes de ser reemplazado por Nico Williams.

Fermín López también podría haber logrado el histórico triplete.

Sin duda, a Baena le habría encantado compartir su histórico y único logro con Fermín López. El centrocampista del FC Barcelona era un candidato bastante seguro para la convocatoria de España para el Mundial, pero a mediados de mayo sufrió una fractura en el metatarso durante el partido contra el Betis de Sevilla (3-1) y, por lo tanto, se perdió el Mundial de Norteamérica.

De no haber sido así, López habría logrado un triplete histórico: debutó con España antes de la Euro 2024 y entró como suplente ante Albania (1-0) en la fase de grupos. Poco después se proclamó campeón olímpico junto a Baena y fue uno de los jugadores clave: marcó seis goles en seis partidos, incluido un doblete en la final contra Francia (5-3 en la prórroga).