El Bayern de Múnich ha descartado vender a su estrella francesa, Michael Oulessi, pese al interés de grandes clubes europeos. Su valor de mercado ha subido tras su gran Mundial 2026.

Según el diario español «AS», el club bávaro ha notificado al Real Madrid y al París Saint-Germain que el extremo no está en venta, en un mensaje claro que refleja la determinación de Múnich de retener a uno de los mayores talentos del fútbol mundial.

Olisé, estrella emergente del Mundial, confirmó en una sola jornada lo mostrado con el Bayern y se convirtió en un activo único e irremplazable para la directiva bávara.

Según fuentes alemanas, el Bayern está dispuesto a superar los 222 millones de euros —récord pagado por Neymar en 2017— para cualquier club que pretenda negociar el traspaso de Oulissi.

El Real Madrid, que antes ofreció 150 millones por Julián Álvarez para cumplir una promesa de Florentino Pérez, ahora ve imposible fichar a Ousmane Dembélé. El Madrid, consciente de la firmeza del Bayern, descarta ya su fichaje.

El club alemán planea reunirse con él en los próximos días para renegociar su contrato y mejorar sus condiciones económicas, dada la creciente demanda de los principales clubes europeos.

Cada minuto que Oulissi juega en el Mundial eleva su valor de mercado, convirtiendo el torneo en la vitrina perfecta para un futbolista con habilidades excepcionales.

Sin embargo, el mercado de verano es largo y podría cambiar si el jugador presiona para marcharse, obligando al Bayern a elegir entre retenerlo o dejarlo partir.